【心意成為眼和耳．七】周五心意 齊捐$50撐殘障家長子女支援計劃

聽障人士不單止面對與外界溝通不良的問題，其實要與自己的摯親溝通亦同樣困難。永殷與妻子均為聽障人士，兒子恆宇則是健聽人士，礙於「說話」方式的不同，永殷在教導恆宇成長的道路上困難重重。 我們未必有辦法令到聽障人士重拾聽覺，但我們卻有能力透過了解甚至捐款支持，令到他們獲得相應支援服務。現捐出$50即可讓心意成為眼和耳，可助聽障家長下一代獲得功課及情緒支援服務。

【香港傷健共融網絡】殘障家長子女支援計劃

永殷為聽障人士，兒子恆宇則是健聽人士，二人有著不同的「說話」方式。（高仲明攝）

我細個嗰時唔知阿爸阿媽聾嘅，變相好少溝通，令到自己講嘢好細聲，畀同學排斥。 聽障人士兒子 恆宇

永殷回想由兒子出生至成長，均無法了解他的需要，曾見恆宇的功課被老師畫滿「交叉」，雖知道恆宇因為成績差而不開心，但自己又無能為力，感到痛心，「佢細個時唔識手語，我哋又無辦法教佢講嘢。個仔做功課時，我哋又幫唔到佢，造成佢喺交際或者學習上比一般人辛苦，甚至失去信心。」永殷透過手語翻譯向記者說。

談及這段回憶，恆宇坦言從小與聽障的父母生活，小時候曾因不懂說話及說話太細聲被同學排斥，亦曾因學業問題而不愉快，但卻因為與父母難於溝通，無法獲得父母開解及教導，親子關係疏離。

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從永殷的眼神可見他對兒子關懷溢於言表。（高仲明攝）

直至永殷接受香港傷健共融網絡服務，父子關係才漸見曙光。機構的「殘障家長子女支援計劃」致力協助聽障人士家庭，為視、聽障家長及其子女提供學業與成長輔導，「社工嚟咗幫我補習之後，見到我壓力好大，建議我轉校，之後功課少咗，逐漸自信咗，開心咗，講野都大聲咗。」得到適切服務後，永殷一家關係現已日漸融洽，兒子更會不時陪父親跑步，建立共同興趣。

香港傷健共融網絡的「殘障家長子女支援計劃」推出殘障家長子女教育基金，為視、聽障家長的健全子女提供學業與成長輔導，期望可豐富他們的成長與學習經歷，亦可紓減跨代貧窮的問題。

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