由何廣沛、龔嘉欣主持的《3日2夜》美國夏威夷篇，在昨晚（4月7日）終於播完最後一集。節目拋棄一貫浸溫泉、曬太陽、行街玩樂的傳統拍攝及敘事方式，在全新包裝下，兩位主持變成男女主角，劇本（即整個節目流程、對白）改走小品路線，以浪漫愛情故事的方式呈現，風格上，大為「減甜」，但這個節目播放以來，都是以青春可人的女主持「派福利」作招徠，如此變化自然引起很多網民不滿，紛紛到討論區投訴：「劇情太悶」、「夾硬嚟」、「對白無聊」、「全程得何廣沛，龔嘉欣玩消失」等批評都不絕於耳。

今次《3日2夜》的表現，稍為有點令人失望。（IG圖片）

「實驗式」《3日2夜》，對白過份重複，真係會令觀眾睇到眼瞓。（截圖）

消失的「福利」，只存在於龔嘉欣的個人IG上，令網民非常失望。（IG圖片）

何廣沛為了出鏡短短的數秒，專程花了2個月健身，誠意可加！（IG圖片）

圖中左邊的火山女導遊，由她說出來的對白，好似比龔嘉欣還要多。（截圖）

雖然這兩集《3日2夜》似乎成為了有史以來討論度最低的一集，但這次「實驗式」《3日2夜》仍有可取之處，就是有追看性這個元素，由第一集開始，已經講述何廣沛與龔嘉欣這對「朋友」結伴同行，期間男主角透過各種方法，用各種方法安慰失戀的女主角，帶她四出遊覽，透過長時間相處，加深彼此了解，終於去第二集尾聲，何廣沛成功抱得美人歸。

因為節目有故事成份，在第一集開頭，經已提出一個問題：到底何廣沛是否「追女」成功？單是這個處理，相比其他旅遊節目，算是噱頭十足，有很大的吸引力，令大家追看下去。當然，對男觀眾而言，這次處理可能會有「到喉唔到肺」、「懶係浪漫」的感覺，反之，女觀眾或會有重「睇緊韓劇」，而且是「愛情韓劇」的味道，因此，或者可以為《3日2夜》吸納一班未曾接觸過這個節目的女性觀眾追看。



【3日2夜】何廣沛龔嘉欣拍出戀愛浪漫 逐格解讀其實係兵仔追港女

如果龔嘉欣再多一點出鏡，兩人之間多點互動、打鬧場面，面不是純粹男追女的故事，或者會有不同的效果。（截圖）

夏威夷雨季比較凍 何廣沛：涼涼哋拍攝最舒服

何廣沛接受《香港01》訪問時，解釋了今次《3日2夜》的變動：「可能監製想搞搞新意思，就喺節目中穿插著一啲戲劇元素入去，一邊介紹旅遊景點，一邊有劇情嘅推進，又會有追看性。今次前後去左10日，拍左8日左右，但比較特別係，我哋去夏威夷咁啱係雨季同比較凍，同夏威夷平時俾人好熱既感覺好唔同。咁當然，涼涼哋拍攝係最舒服嘅。」同時，何廣沛亦表示再拍《3日2夜》的話，可以以男男組合出現。「男男嘅組合去3日2夜，又或者『跳躍F4』4大型男一齊拍3日2夜都幾正㗎，仲可以4個型男一齊爆肌！」

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