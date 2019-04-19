【復仇者聯盟4】黑寡婦至憎人話佢矮　雷神想交換權力遊戲結局

Marvel超級英雄電影紅遍全球超過10年，主角們也都成為億萬觀眾崇拜的偶像，外出時經常有機會撞到熱情影迷。如果只是要求合照或索取簽名，他們大都不會嚴詞拒絕，可是偶像們畢竟不是真的超級英雄，都會有正常人脾氣，聽到Fans衝口而出、本身冇惡意嘅說話，有時都係會忍唔住嬲豬。

《復仇者聯盟》系列裡最搶眼的女角—「黑寡婦」施嘉莉祖安遜 （Scarlett Johansson），經常撞到熱情Fans過來打招呼，但她近日接受訪問時，坦言最嬲Fans提到她的身高。她苦笑道：「我常聽到有人大叫，天呀，妳好矮！」或者他們說：「妳比我想像中矮得多。」我就覺得：「當面講呢種說話你居然期望聽倒嘅人係覺得OK？」

按圖看施嘉莉祖安遜同其他男演員拍擋的身高比對▼

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Marvel嚴防《復仇者聯盟：終局之戰》大結局流出，觀眾惟有等戲院正式上映才能得到答案。點知片中要角之一「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）都有自己想儘快知的謎底—HBO《權力遊戲》的大結局。偏偏HBO也一樣防守得滴水不漏。撞啱雷神到英國宣傳《復》片時，在The Graham Norton Show上碰到該劇男主角Kit Harington，馬上提出交易：「我實在太迷你的戲了，不如咁，我先同你講我哋結局，你再同我講你哋個結局，點睇？」Kit似乎冇say no。

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