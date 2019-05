權力遊戲原作者GRRM做遊戲顧問　為FromSoftware製開放世界新作？

一代神劇變爛片的《權力遊戲Game of Thrones》終於播放完畢,而原著小說作家George R.R. Martin(GRRM)亦在其Blog發布新文。除了講劇集,更有一句說到現時正協助製作遊戲,令早前的某個難以置信的傳言,突然可信度大幅提升:

George R.R. Martin(喬治·R·R·馬丁)在其Blog文章中提到自己正在做的事,當中就說到「I’ve consulted on a video game out of Japan」,現時正幫一款日本的遊戲在做咨詢顧問。

GRRM 在Blog 證實現時正為某款日本遊戲做顧問(GRRM Blog)

能夠邀請到一個全世界舉足輕重的小說家幫忙咨詢,此遊戲以至開發公司自然有一定斤量。無獨有偶,在早前3月時就有傳聞表示大家都很喜歡、製作《Dark Souls》、《Bloodborne》、《隻狼》等作品的From Software,兩款神秘新作中其中一款就找來了George R.R. Martin合作。最初此傳聞是由一名業內人士Liam Robertson提供,並由一個YouTube頻道Spawn Wave說出。

此款未公布遊戲傳聞由Bandai Namco發行,為一款完全OpenWorld的遊戲。遊戲內充滿著不同的王國,玩家可以任意選擇前往哪一個王國並進行攻略,打敗王國內的BOSS後可吸收其能力,並繼續攻略其他的地方,情況有點像玩Rockman,而傳聞中George R.R. Martin就負責設計遊戲中的世界舞台。

此外,外國媒體gematsu早前亦已收到線報,傳聞此遊戲已經開發了3年時間,是宮崎英高與George R.R. Martin合作製作,主角可以騎馬在Openworld穿梭,而且即將會在E3 2019 Microsoft的發布會公開。Gematsu表示沒有找到額外的來源證實,不過因為George R.R. Martin在Blog公開了在協助製作遊戲,所以也決定將傳聞說出來。

以上兩個傳聞是否屬實,From Software的Fans也不需等太久,很快6月的E3 2019將可見真章。