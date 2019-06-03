【婚姻合伙人．劇透】楊明誤會高海寧　二人婚姻破裂？

無綫點9點半播出的《婚姻合伙人》踏入結局周，究竟郎朝勇（楊明飾）和貝競枝（高海寧飾）會否離婚收場呢？星期一的一集講到為了競枝，邢呇（黃德斌飾）願意幫千秋上市，朝勇「打爛醋埕」，認定邢呇對競枝有不軌企圖，競枝不服。邢呇借故向競枝求婚。競枝告知邢呇佳穎不是他的女兒，邢呇大怒之下強姦了競枝……競枝面對著眾叛親離的局面。

邢呇知道了佳穎不是他的女兒。（電視截圖）

重點劇情逐格睇，睇完包唔會miss重要位！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

徐姹千（黃淑儀飾）洞悉兒子朝勇和競枝膠著的關係，競枝跟老公講自己被邢呇強姦，但她拒絕報警，所以朝勇覺得她跟邢呇是有姦情，想要跟她離婚，競枝覺得老公並不信她，非常傷心。

嘉露和朝仁的感情線是另一亮點之一，勁搞笑。（劇照）

另一邊廂，邢呇知道了施嘉露（林秀怡飾）的身份，就是他和初戀情人所生的私生女，嘉露本來不想與邢呇相認。後來她辭職，郎朝仁（陸永飾）向她表白。而徐懿蜚（古明華飾）又面對著被勒索的危機，要大仔徐嘯天（譚焯升）解救他。究竟朝勇和競枝會否真的離婚呢？他們又會否爭奪千秋的話事權呢？又會否反目成仇呢？

之後劇情更加會有驚人發展！（劇照）

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