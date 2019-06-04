【婚姻合伙人．劇透】郎家變天　高海寧下場凄慘？

無綫的愛情喜劇《婚姻合伙人》播到最後幾集，自郎朝勇（楊明飾）出獄後，劇情更見緊湊！上集講到朝勇知道老婆貝競枝（高海寧飾）被邢呇（黃德斌飾）強姦，但卻誤會二人是有姦情，朝勇和競枝面對婚姻危機。而邢呇又知道了施嘉露（林秀怡飾）才是他的親生女兒……究竟千秋的前途如何呢？

周一（3日）的一集，競枝被邢呇發難強姦。（電視截圖）

重點劇情逐格睇，睇完包唔會miss重要位！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

競枝生父貝勒（魯振順飾）加入千秋，公司出現人事變動。本來競枝跟徐姹千（黃淑儀飾）的關係就不好，競枝更不滿她過份縱容她和朝勇的女兒郎佳穎，所以禁止她們見面。這時候，競枝赫然發現自己懷有身孕，懷疑被邢呇因姦成孕……

朝勇和競枝關係變差，這時競枝更發現自己懷有邢呇的骨肉，劇情大逆轉！（劇照）

郎朝信（湯洛雯飾）為醫院的護士，知道大嫂竟懷有意中人邢呇的骨肉，非常傷心，酒醉後，激動之下，竟然去找邢呇表白，更透露了競枝有了他的骨肉，劇情峰迴路轉之下……邢呇為著競枝肚裏的孩子，希望助千秋上市，但競枝堅持要墮胎。而姹千雖然被競枝禁止和孫女佳穎見面，但她牽掛著佳穎，悄悄帶她外出，但卻出了意外，佳穎同時亦失了蹤。郎家經歷著巨大變化，一片混亂……

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