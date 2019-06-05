【婚姻合伙人．劇透】高海寧楊明爭千秋　為求爭贏不擇手段

無綫電視劇《婚姻合伙人》還有最後兩集就播完，劇情出現大變化！上集劇情講到貝競枝（高海寧飾）被邢呇（黃德斌飾）因姦成孕，懷疑孩子更是邢呇的。而郎朝信（湯洛雯飾）因知道此事，大受打擊，所以去找邢呇講數兼表白，不小心向邢呇爆大嫂競枝有了他的骨肉。邢呇知道後，願意助千秋上市，不過競枝卻想墮胎。而郎朝勇（楊明飾）和競枝的女兒佳穎又失了蹤，朝勇的母親徐姹千（黃淑儀飾）又心臟病發。

朝信得知大嫂競枝有身孕。（電視截圖）

重點劇情逐格睇，睇完包唔會miss重要位！

以下內容有劇透，逃生門在此：

步入最後兩集，劇情更見緊湊，競枝和朝勇更因種種恩怨而夫妻反目。競枝為著女兒佳穎因姹千照顧不慎而失蹤的事更加與郎家人關係變差，朝勇認定競枝跟邢呇有染，動議把競枝趕出千秋，競枝希望拆伙分家，二人反面，競枝更誕下腹中孩子，後來更以兒子為要求邢呇幫助的籌碼。

競枝和朝勇反目成仇，開始互鬥（電視截圖）

朝勇最後也如貝勒（魯振順飾）所料搶得千秋的招牌，競枝得邢呇幫助她，為她的及時上市。二人關係更差，朝勇更讓黑勢力介入千秋，競枝欲反擊和報復，希望邢呇相助。而邢呇心繫朝信，向她表白。這集千秋經歷拆伙，到底競枝和朝勇在這一切過後，會否和好如初﹑大團圓結局呢？

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