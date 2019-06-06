【婚姻合伙人．劇透】最終回楊明高海寧演技爆發　夫妻和好如初？

無綫9點半檔愛情喜劇《婚姻合伙人》明晚將播出大結局的一集，貝競枝（高海寧飾）和郎朝勇（楊明飾）的關係將來一個大揭盅。上集講到競枝因為徐姹千（黃淑儀飾）令她的女兒佳穎失蹤而對姹千氣憤。競枝和朝勇陷入明爭暗鬥中，為爭公司千秋而分家拆夥，黑勢力入侵千秋﹑競枝另組「及時置業」上市及發展，公司及郎家都一片混亂……

競枝用兒子要脅邢呇（黃德斌飾）。（電視截圖）

重點劇情逐格睇，睇完包唔會miss重要位！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

競枝變質，竟欲以賄賂高官去達到目的，但高官跟姹千同時心臟病發，競枝手上只有一粒保心丹，未知此時變了的競枝會救哪個……朝勇得知競枝企圖行賄竟向廉政公署舉報她。

競枝要向朝勇報復，但最後反被舉報賄賂。（電視截圖）

競枝醒覺自己被利欲昏心，非常後悔，希望認罪去承擔所犯過錯。競枝終於重見女兒佳穎，但卻與朝勇身陷險境，牽涉於黑幫長恨哥（黃煒溏飾）的打鬥中，朝勇為救競枝身受重傷，競枝「患難見真情」，二人和好，但面對著之前的殘局仍要收拾。競枝因行賄而受到法律制裁，而朝勇希望借賣掉千秋去擺脫已被黑幫入侵的公司，而他就過檔競枝的「及時」，惟千秋一直是他和競枝的心血……夫妻二人會否重修舊好？郎朝仁（陸永飾）又為什麼會反對朝勇賣掉千秋？就看結局怎收尾了……

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