謝安琪張繼聰愛女張靖2歲生日　張瞻讚Kakaball：見過最可愛嘅BB

小朋友天真無邪嘅笑容,最能夠溶化大家嘅心,近年都有唔少藝人不再介意小朋友曝光,網友為咗睇更多可愛嘅星二代相片影片,更令佢地爸爸媽媽粉絲倍增﹗3月23號係張繼聰同謝安琪囡囡張靖2歲生日,Kakaball招牌天然呆唔單止迷倒網友,就連家中張氏父子都錫到佢燶﹗

去年Kakaball一歲生日,佢地舉家去到主題樂園慶祝。(張繼聰IG)

去年Kakaball一歲生日,佢地一家4口去到主題樂園慶祝,到今年就提早幾日Kay同阿聰為囡囡舉行生日派對。嚟到Kakaball生日正日,媽媽謝安琪去到紅館為許廷鏗演唱會擔任嘉賓,爸爸哥哥就負責陪壽星女。阿聰喺IG留言向前世情人話:「Happy birthday my little 心肝椗!」上載一張Kakaball望住玫瑰花砌成嘅巨型獨角獸公仔,唔知係咪佢送俾囡囡呢?

Kakaball用招牌呆樣望住份禮物,真係好可愛﹗(張繼聰IG)

哥哥張瞻都不讓爸爸專美,放上同Kakaball嘅合照並以英文寫下大段留言:「「Happy Birthday Ms Kakaball, I love you with all my heart and I will always love you. You are the cutest baby I’ve ever seen in my 12 years of life. Enjoy your birthday and my present I bought you with my own savings -James (your brother)」形容妹妹係自己12年嚟見過最可愛嘅BB,真係聽到都覺得SWEET呀﹗

張瞻以大段英文向妹妹送上生日祝福。(張瞻IG)

見到仔女唔會呷醋相親相愛,KAY同阿聰應該相當欣慰。(張繼聰IG)