三月底，出席無綫於將軍澳一家酒店舉行《鐵探》新劇試片會暨記者會，一眾演員，與監製蘇萬聰、兩位編審 ── 朱鏡祺和劉小群、負責劇集音樂創作的韋啟良，以及無綫副總經理（節目及製作）杜之克等齊齊站台。站在觀眾席最後排望過去，見到「Benz雄」許紹雄和鄧佩儀中間，出現一張既熟悉又陌生的臉孔，此君正是吳廷燁。未計去年在無綫免費播放的中港合拍網劇《無間道》，「壽哥」對上一次接拍港劇已是10年前的事。2008年鄧特希為亞視策劃的重頭巨製《法網群英》（2010年才首播），吳廷燁飾演黑社會龍頭賴德聰，這是他在亞視工作近四分一世紀以來的最後一次演出，10年後他再次參演港劇，同樣飾演黑社會大佬，只是「營長」鄧明陽並非來自香港，而是越南，雖戲份不多，卻是全劇中唯一能威脅萬晞華（惠英紅飾）的大奸角。「見到監製阿蘇兄佢哋咁有誠意同我傾，個劇本又寫得幾好，每個角色同埋人與人之間嘅戲都寫得唔錯，就畀佢哋打動咗！」為令角色神緒更突出，他事前需要重複聽錄音自學「不漏洞拉」。 「壽哥」早已北上發展多時，突然「回流」，既要決心，也要犧牲！既要專誠由北京搬回香港（搬離半山豪宅，回到黃大仙公屋與年邁母親同住，那是後話），因拍攝動作場面致腳掌骨崩裂，更要放棄高達7位數的片酬，說到此處，他閉上眼，直言遺憾，然而有得有失，「轉眼間就卅幾年，一直諗有冇機會返TVB，今次卒之叫做圓咗個心願！」你沒看錯，不是亞視，無綫才是他的娘家，過去36年，他一直盼待此機會降臨，惟不斷落空，「當時係年少無知，所以先會行咗呢條路。」嚴格而言，此路跟彼路其實都是同一路，只是吳廷燁22歲當年渴望走的，是廣播道77號鋪設的康莊大道，結果因為一時衝動，黯然離開，轉投廣播道81號重頭再來。來到今天，他已五十有八，以這一句總結當時的處境：「都曾經覺得後悔，唉，點解當年做咗啲咁嘅嘢？！」我們坐在酒店一間細小的服裝間裏，由2019年開始談到1982年。 撰文：游大東 攝影、短片：葉志明 剪接：吳宇峰

提到為何會被角色打動，吳廷燁坦言雖然「營長」這個角色是一名心狠手辣、高智商的犯罪集團首腦，但同時是非常重視團隊、極重兄弟感情的人，加上監製蘇萬聰亦講解角色時非常仔細，所以令他頗有感覺。（《鐵探》劇照）

2019年，吳廷燁58歲。

他在《鐵探》裏飾演的越南黑幫老大「營長」鄧明陽雖然不是主角，至少宣傳海報的大頭樣沒他的份兒，卻是全劇最能牽動Madam Man情緒，甚至左右其命運的「Final Boss」。然而編審之一的劉小群在記者會後提醒我，切勿因此認為他與影后惠英紅有數之不盡的對手戲，實情是全劇30集，真正稱得上兩個人正面交鋒的戲份僅得一場。

「嗰場戲都難忘嘅，因為係同紅姐拍，我之前從來冇同佢拍過檔、未對過戲，只係睇過佢啲戲，點知一嚟，我哋兩個就要對一場寫得唔錯嘅戲。」劇情講到「營長」先後殺死了Madam Man兩個親生仔（洪永城飾演的邱勵進，以及楊明飾演的邱勵傑），仇人見面，份外眼紅，一埋位，火都嚟，「大家都要勾心鬥角，喺度你拋我，我拋你，互相挑撥，睇下對方忍唔忍到，我覺得呢場戲係寫得唔錯，同埋紅姐講嘢係有份量嘅，佢個份量就迫到我講嘢都有份量，起碼平起平坐，嗰種張力出到嚟係幾好睇。」

提到吳廷燁殺死惠英紅戲中兩名兒子（洪永城、楊明），更與她有一場非常重要的對手戲，他坦言事前沒有特別準備，因為好的演員應該懂得臨時應變，見到對方出什麼招，自己再出什麼招。（《鐵探》劇照）

深感監製編審有誠意 角色描寫未夠完美

在訪問中，「壽哥」多番提到這次答應無綫邀請返港參演《鐵探》，好劇本和製作人的濃厚誠意皆為主因，前者更讓他投入信任一票，「其實都係機緣巧合，可以話係幸運啦，返到嚟TVB拍劇，主要係見到監製蘇萬聰，仲有編劇（朱、劉）好有誠意同我傾，又同我講解『營長』個角色性格係點，覺得佢哋想我拍（這套劇）嘅熱誠好大，加上阿蘇兄同我講完之後，覺得成套劇嘅拍攝手法都幾好，就俾佢哋打動咗。」

他再具體解釋《鐵探》的劇本好在哪裏，這一點要歸功於朱鏡祺與劉小群帶領的編劇團隊，「睇落去，個故事篇幅好完整，（劇本營造）出嚟嘅效果好有電影感，幾條支線、人與人之間嘅對戲都寫得唔錯，每個角色（性格刻劃）都幾好玩，出到嚟個壓迫感好好。」然而「壽哥」從來都力臻完美，所以對他而言《鐵探》也不是滿分之作，「每一場有戲嘅地方都寫得唔錯，但我就覺得未夠深入，我想完美啲，想佢哋寫每個人物得再深入啲，如果係嘅話就完美喇！」至於另一個扣分位，就是他自學越南話的經歷。

當演員的，從來都需要為角色而變身，眼前的「壽哥」梳了一個四六分界髮型，身穿深藍色高爾夫運動上衫，配襯迷彩圖案長褲，跟劇中的「營長」剃了一樣跟羅拔唐尼（Robert Downey Jr. ）沒兩樣的Shaft Beard款式鬍子，再梳個All Back頭，穿衣分面來來去去都是綠溝白或者是白跟迷彩互換，加上殺氣騰騰的眼神，完全是兩個人，但這只是入戲的一部份。在《鐵探》開拍之前，吳廷燁需要花時間學習越南話，以呼應劇中他是越南人，在當地當過兵 ── 屬前越南軍第三軍第十二裝甲旅隊長的身份，就是這點，他有微言，不在越南語的難度，而在製作團隊的安排。

提到演技鑽研，吳廷燁認為一開始要多接工作增加自己經驗，之後才會愈做愈好，時機成熟時便會突然「啪」一聲開竅，才會懂得「接戲」──即是與對手有內在、情感上的交流。（《鐵探》劇照）

自學「不漏洞拉」有難度 拍動作戲致腳骨裂

「佢哋（劇組）畀咗一堆單字……單字嘅句子畀我，但難在邊度呢？你都知，越南話發音都好撩唥（粵音了能），幾難發音，我就由早到晚都係咁聽，係咁喺度練嗰啲字，但偏偏劇本入面係冇寫到呢啲字而放喺邊個位，要自己加㗎喎，好似問答遊戲咁，睇下邊度鍾意加先加落去，咁點呢？點解你哋啲對白入面又冇寫啲越南字入去呢？我覺得，係要有一次成場戲都講越南話先夠過癮，但我諗對佢哋嚟講係有難度， （這樣做）要搵越南老師去講，但因為Budget問題，會影到呢件事唔成事。」於是乎，他只好見步行步，自行估計，按照那場戲角色的情緒、對白的語調，適當的將那些越南用語放進去。

學完講，又得應付下一關。在劇裏面身為黑幫大佬，總不能時時刻刻企定定得個講字，總要有點動作場面，對一個快將「登六」的演員而言不講得笑，「今次都會覺得在體力上幾辛苦，因為動作戲都比較多，要通山跑，同埋有場戲講到要捉我，拍足幾日，又要打，又要跑，又要開車……」總算捱到煞科，以為可以開開心心去慶功，殊不知還得繼續捱。

「拍完最後一日，好開心啦，但覺得隻腳唔知咩事，隻腳嘅骹位有啲問題，脹下脹下，之後又覺得冇事，咪正常咁行，Last day夜晚收工仲去食咗個越南牛肉河。」起初以為只是錯覺，惟翌日醒來後出事了，「照樣出街，行行下唔對路，開始趷下趷下，就立即走去睇跌打，因為我記得當時係（2018年）10月頭，大概10日之後，我就要返大陸拍劇。」睇完跌打，醫師說「壽哥」腳掌的筋拉傷了，要敷石膏，不過只得一兩日見效，「反反覆覆，眼見得返4日時間（在香港），走去睇西醫，照X光，先知道兩邊腳眼下低個位（腳骨）崩咗，要食止痛藥，之後一段時間仲要用拐杖行，用足兩個月。」

吳廷燁坦言在拍攝亞視劇集《法網群英》（2010）意識到自己終於開竅，因為好戲之人盧海鵬在劇集中飾演其父，他透過雙方對戲的過程，感覺到自己進入對方的世界，而對方亦感到他「有啲嘢出嚟」。（《法網群英》畫面）

吳廷燁為演「營長」要自學越南話，日子有功，總有一兩句灑家的吧？「壽哥」笑言因為角色需要，十之有九的都是用來罵人的。「最多一定係xx你嗰啲，越南話叫『烈馬』，就係XX你，『坐馬』呢，就係狗娘養的，『美姐Di』，去死吧！」示範一些「兒童適宜」？「『安』就係好好食。」畢竟黑幫大佬也要吃東西呀。（葉志明攝）

為演《鐵探》錯過另一機會失百萬片酬

「壽哥」坦言，應該是拍攝《鐵探》時不知怎的就弄傷了，雖沒有影響他參演內地劇集的進度，但期間日常生活相當麻煩，「去到嗰邊拍嘢，要戒口，乜都唔食得，同埋原來對腳眼有事呢，一定要抬高對腳，等啲血唔好落去（腳掌），否則隻腳就會腫，所以我當時返上去拍嘢呢，要成日留喺房入面，唔出街，如是者過咗兩個月先好返，所以都幾慘痛。」

講起「痛」，「壽哥」這次承諾回港參演《鐵探》，除了腳痛，還有「肉痛」！事緣他為了專心拍好這套劇，專誠由北京遷回香港3個月，「本來佢哋話：『放心呀，你接其他劇的話有得度（商量）呀！』後來我想接一個全大陸班底嘅製作，一來個角色比較好，二來有7位數字嘅人工……」結果當然沒法拍得成，說到這裏，「壽哥」閉上眼表示遺憾，「真係好遺憾呀呢次，因為嗰個全大陸製作班底嘅製作真係好難得，我係好想拍，不過，唔知啦，可能塞翁失馬焉知非福？」世事從來都是有得有失，錯失了百萬片酬，卻圓了一個等足36年的夢，算是以一個遺憾彌補另一個遺憾。

有好多好朋友都只談風月不談公事，但吳廷燁和好友梁朝偉絕非這類，他坦言對方間中都會「醒幾招」：「影帝嘛，都會傳授少少過來，因為佢始終聰明啲，同埋領悟力快，我哋比較冇咁聰明，同埋係靠勤力去一邊學一邊做，但有時未去到佢哋咁快嘅Level。」（葉志明攝）

入無綫藝訓班 跟梁朝偉做同學

1982年，吳廷燁22歲。

很多人只記得「壽哥」是亞視人，卻不知道他其實是無綫電視第十一期藝員訓練班的畢業生，同屆同學就算不是天皇巨星，也曾在電視界薄有名氣，計有周星馳、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑、李子雄、林俊賢、麥景婷（即麥麗紅，呂頌賢的太太），以及「壽哥」的死黨 ── 梁朝偉。「我哋全部都係同一期，只係當時有分日班同夜班，日班要返7到8個鐘，夜班就係啲同學收工之後，再返去上兩至三個鐘頭嘅課，當年好多同學，全部（發展）都OK，所以我諗我喺TVB都會有好嘅發展……所以都有少少覺得後悔……唉，點解我當年做咗啲咁嘅嘢？！」

80年代初，無綫雄霸電視界，很多人都爭着報讀藝訓班，一般而言，學員畢業後都會簽約成為全職藝員，吳廷燁也不例外，結果是原定畢業後的一年，即1983年，他由廣播道77號前無綫總台，轉校至廣播道81號亞洲電視總台再讀一次藝訓班，跟他做同學的，包括唐品昌、駱達華、宗揚，還有先後一起拍過三輯《我和殭屍有個約會》的尹天照。坊間有些報道，指當年吳廷燁「過檔」5個冧巴之後的隔籬台，是與女朋友鬧意見，一時沉不住氣放棄演出無綫綜藝節目《碧波樂悠悠》，實情還不止於此。

雖然吳廷燁是公認的好戲之人，但他自言只屬「大專」程度，未及「大學」級數，所以不時都會拎起戲劇書籍研究，不但有最大路的史坦尼夫斯基《演員的自我修養》，也有一些來自美國、法國的稀有專書。（葉志明攝）

因失戀缺席綜藝節目 無綫拒簽藝員約

「諗返起當時都好好笑，因為當時係初戀，你知Puppy Love好鬼純潔，愛就愛㗎喇嘛，但被人飛，所以好Hurt，嗰陣時細個嘛，Down到難以形容，日日以淚洗面，乜都唔想做，成日都想朋友陪，借酒消愁。果陣時認為自己好艱辛啦，好勤力完成咗呢個Screen Test之後，我仲記得喺堅城嗰度做，（鑽石山堅城製片廠），我覺得做得唔錯，後來等『放榜』，喺呢段時間唔使開工，突然間，TVB Call我哋呢班第11期訓練班的人，全部都要做呢個《碧波樂悠悠》水上節目嘅Background，企喺側邊，嘻嘻哈哈，做啦啦隊。」

少年愛新鮮，戀愛大過天，所以被分手當然是天崩地裂，哪有心情當陪笑佈景板？「當時真係太幼稚，啲𡃁仔脾氣：『我唔去！』，失場呀直頭，諗住咁多人去，做咩要去呢？點知，好多人都冇去，搞到好大鑊，上頭要搵人出嚟孭鑊：『邊個冇去嘅，唔簽！』當時佢哋搵咗一堆人出嚟，都話唔簽，有啲而家仲喺度，但我唔講邊個喇，後尾聽到啲人講，當如果早啲，係可以搵人事去掹返嚟，我就話，超，唔簽咪唔簽，嘥鬼氣！」最終他沒有成為無綫藝員，卻曾當過特約，大約在藝訓班畢業後一年，見到亞視同樣舉辦藝訓班，「我就諗，不如過去再讀多一年啦，發展可能又會唔同呢。」結果在亞視一演，便24年，2008年拍罷《法網群英》後離開。

「其實當時我阿哥都話識一啲入面嘅編劇、編導，話如果我早知同佢講呢件事，係可以幫我補下飛，有可能都OK救得返，但當時太細個喇我，自把自為，唔理，唔開心，唔拍，佢話唔簽咪唔簽，冇所謂㗎，就係因為犯咗呢個錯，令我喺TVB嘅旅途中斷咗，咁多年嚟，一直喺亞視嗰邊拍戲，我都不停咁諗，有冇機會返去TVB呢？今次卒之叫做圓咗呢個心願。」是故，那怕要犧牲如此多去拍《鐵探》，見到劇集播至尾聲，他都覺得自己付出那麼多也是無悔。

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