前iKON成員B.I改口承認吸毒　YG梁鉉錫賄賂證人或遭警方傳召調查

韓國男團iKON前成員B.I在6月被當地傳媒「Dispatch」踢爆，2016年曾自稱吸食大麻，又向毒販購買LSD（Lysergic acid diethylamide，一種藥性強烈的半人工致幻劑），並坦言：「我每日都想吸食！」但當時警方未有深入調查，被網民質疑警察與YG娛樂勾結。日前B.I被警方傳召，就吸毒疑雲接受調查。

B.I接受14小時調查後離開警署，面對傳媒時未有正面回應提問。（視覺中國）

B.I接受調查後離開警署情況

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向B.I提供毒品者爆料 指曾被梁炫錫賄賂推翻吸毒證供

本名金韓彬的B.I在6月否認吸毒，同時承認曾言及希望吸毒，因而引咎退出iKON和YG娛樂，不過，據韓國電視台KBS報道，B.I接受14小時調查後離開警署，調查過程中承認部分吸毒指控，因此警方將B.I的身份由證人轉為嫌疑人。此外，向B.I提供毒品的A某曾指出，2016年YG娛樂創辦人梁鉉錫向他提供厚酬，要求他推翻B.I吸毒證供，警方計劃傳召梁鉉錫調查。

據當地電視台KBS報道，B.I在接受調查過程中承認部分嫌疑。（視覺中國）