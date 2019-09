《今宵多珍重》成今年最佳哀怨情歌　仲有呢四首歌令人聽到打冷震

TVB靈異電視劇《金宵大廈》自開播後大獲好評,除了題材新穎深得觀眾歡心,由譚嘉儀和谷婭溦演唱的廣東話及國語版的主題曲《今宵多珍重》亦功不可沒,哀怨式唱腔的歌曲為劇情營造陰森感,令觀眾邊聽邊有毛骨悚然的感覺,絕對是現時的最佳「哀怨情歌」。其實以前亦有不少劇集或電影都會選用情歌作配樂,不一定要恐怖配樂才能令人心寒!

《等着你回來》-白光(1948年)

《等着你回來》是一首爵士風格的情歌,羅文、蔡琴等多位歌手亦有相繼翻唱過,但最經典的還是由白光於1948年推出的版本。白光的低沉嗓音帶有懶惰頹廢感別有韻味,就像一隻女鬼在夜裏哀怨地等着愛人回來一樣。直到梁朝偉、吳倩蓮及吳君如主演的恐怖愛情電影《等着你回來》於1994年上映的時候,戲裏多次反覆播放此曲營造電影的恐怖氣氛,令這首40年代的舊歌再度為人熟悉。有不少網民表示看完這部電影之後,就非常害怕聽白光版本的《等着你回來》,到現在聽這首歌依然感到毛骨悚然。

白光版本的《等着你回來》於1948年推出,在1994年的恐怖愛情電影《等着你回來》中反覆播放營造恐怖氣氛。(網上圖片)

由梁朝偉、吳倩蓮及吳君如主演的1994年恐怖愛情電影《等着你回來》反覆播放《等着你回來》,令這首40年代的舊歌再度為人熟悉。(網上圖片)

《等着你回來》

我等著你回來 我等著你回來

我想著你回來 我想著你回來

等你回來讓我開懷 等你回來讓我關懷

你為什麼不回來 你為什麼不回來

我要等你回來 我要等你回來

還不回來春光不再 還不回來熱淚滿腮

樑上燕子已回來 庭前春花為你開

你為什麼不回來 你為什麼不回來

我要等你回來 我要等你回來



還不回來春光不再 還不回來熱淚滿腮



我等著你回來 我等著你回來

我要等你回來 我要等你回來

還不回來春光不再 還不回來熱淚滿腮

樑上燕子已回來 庭前春花為你開

你為什麼不回來 你為什麼不回來

我要等你回來 我要等你回來

還不回來春光不再 還不回來熱淚滿腮

《1874》-陳奕迅(2002年)

《1874》收錄於陳奕迅在2002年推出的專輯《The Line-Up》,Eason以第一身講述自己與前世情人分隔在兩個不同世紀(1974年及1874年)的故事,他沙啞滄桑的嗓音加上哀怨的風琴聲,除了營造了舊時代的懷舊感,更帶出絕望、瘋狂的感覺。此曲更成為2002年上映,由陳奕迅及容祖兒主演的恐怖電影《魂魄唔齊》的主題曲,與以三十年代為背景的恐怖情節完美融合,更為電影增添味道。

《1874》

仍然沒有遇到 那位跟我絕配的戀人

你根本也未有出現 還是已然逝去

懷疑在某一個國度裡的某一年

還未帶我到世上那天

存在過一位等我愛的某人

夜夜為我失眠

從來未相識 已不在這個人

極其實在卻像個虛構角色

莫非今生原定陪我來 卻去了錯誤時代

情人若 寂寥地 出生在 1874

剛剛早 一百年 一個世紀

是否終身都這樣頑強地等

雨季會降臨赤地

為何未 及時地 出生在 1874

邂逅你 看守你 一起老死

互不相識相處在同年代中

仍可同生共死

間 奏

從來未相識 已不在這個人

極其實在卻像個虛構角色

莫非今生原定陪我來 卻去了錯誤時代

情人若 寂寥地 出生在 1874

剛剛早 一百年 一個世紀

是否終身都這樣頑強地等

雨季會降臨赤地

為何未 及時地 出生在 1874

邂逅你 看守你 一起老死

若果不可相約在和平地方

也與你暢遊戰地

為何未 及時地 出生在 1874

挽著你 的手臂 徹夜逃避

漫天烽火失散在同年代中

仍可同生共死

《1874》是由陳奕迅及容祖兒主演的恐怖電影《魂魄唔齊》的主題曲,與以三十年代為背景的恐怖情節完美融合。(網上圖片)

《Phantom of the Opera》

愛情驚慄小說《歌聲魅影》(Phantom of the Opera)多次被拍成電影及舞台劇,講述一名年輕歌劇女演員Christine與躲藏在歌劇院地底的「鬼」魅影(Phantom)之間的愛情故事,而魅影對Christine產生支配慾與過於偏執的愛戀。而主題曲《Phantom of the Opera》可謂是經典中的經典,無論是哪個版本一樣能夠觸動人心,聽到人起晒雞皮。尤其當「鬼」魅影(Phantom)唱到「Sing,my angel of music!Sing for me!(唱吧,我的音樂天使!為我而唱吧!)」,Christine以具有穿透力的高音「啊」多次回應魅影,是全首歌的高潮位。

《Phantom of the Opera》是「哀怨情歌」之中的的經典。(網上圖片)

《Phantom of the Opera》

Christine:

In sleep he sang to me 入睡時他對我而歌, In dreams he came 夢中他降臨

That voice which calls to me 那聲音呼喚著我 And speaks my name 唸著我的名字

And do I dream again 難道我又在作夢了嗎? For now I find 直到現在我才發現

The phantom of the opera is there 那劇院的魅影便在那兒 Inside my mind 我心深處

Phantom:

Sing once again with me 再次與我同歌 Our strange duet 我們奇妙的二重唱

My power over you 我對妳的控馭 Grows stronger yet 已更增強了些

And though you turn from me 雖然妳頻頻回首 To glance behind 徬徨留戀

The phantom of the opera is there 劇院的魅影仍在那兒 Inside your mind 妳心深處

Christine:

Those who have seen your face 那些看過你面貌的人 Draw back in fear 皆倉惶而逃

I am the mask you wear 我是你的面具

Phantom:

It's me they hear 他們聽到的其實是我

Both:

(Christine)Your spirit and my voice in one combined 你的靈魂及我的歌聲,已相互結合

(Phantom)My spirit and your voice in one combined 我的靈魂及妳的歌聲, 已相互結合

The phantom of the opera is there 劇院的魅影就在那兒

(Christine) Inside my mind我心深處

(Phantom) Inside your mind 妳心深處

Christine:He's there 他在這兒, The phantom of the opera 那劇院的魅影 Ah... Ah...

Phantom:Sing! My angel of music 唱吧, 我的音樂天使!

Christine:Ah... Ah...

Phantom:Sing! My angel 唱吧, 我的天使!

Christine:Ah... Ah...

Phantom:Sing for me 為我唱歌吧

Christine:Ah... Ah...

Phantom:My angel Sing for me!我的天使,為我唱歌吧!

Christine:Ah!

《月亮光光》/《天涯孤客》-鄭少秋(1995年)

《月亮光光》(又名天涯孤客)改編自日本電視劇《子連れ狼》的主題曲,徐小鳳及鄭少秋均有翻唱過。此曲講述離開家園後心情沈重,望向月光憶起的思鄉之情。雖然這本來是一首溫暖無比的歌曲,但鄭少秋演唱的版本同時亦是亞視殭屍奇幻劇集《殭屍道長》的主題曲,因此比徐小鳳版本更有一點陰森感覺。鄭少秋版本最令人心寒之處在於出色的和唱女聲珍珍和佩佩,用既憂怨又慵懶的聲線唱出「嗚啊嗚啊嗚啊」前奏的時候,腦海裏馬上浮現黑夜飄着白霧,一隻隻殭屍跳過來的陰森情景,不敢令人打冷震。此曲亦經常在鬼屋中播放,絕對是經典的「嚇人之歌」。

《天涯孤客》-鄭少秋(合唱:珍珍、佩佩)

女:

夜靜更深對朗月 朗月清輝亮

行遍天涯離開家園沉痛看月亮

何堪天涯回首家鄉 夜夜暗盼望

笑對朗月 月光光照地塘上

照著歡暢團敘愉快 溫暖處樂也洋洋

男:

遠處裡隔阻千里白雲晚望

想想想別離後寸心怎會不思鄉

每夜每朝抱愁眠 悲痛流浪

故地故苑最是難忘 空盼望

啊… 深秋滿地風霜最斷腸

女:

月亮光光 月亮光光

月亮光光 月亮光光

陣陣秋風送柳浪 朗月光且亮

人去天涯萍蹤飄流何處有岸

離開妻兒懷想家鄉 異地兩處望

笑對朗月 月光光照地塘上

照著歡暢孩兒父母 溫暖處樂也洋洋

男:

去 去 去 去家千里夢迴故鄉上

悲秋風獨流蕩那堪飄泊嗟風霜

冷落疼心歲月無情飄泊流浪

那日那朝鳥倦還巢 春柳岸

啊… 秋深倍念家鄉最斷腸

女:

月亮光光 月亮光光 月亮光光

啊…夜靜更深對朗月

朗月清輝亮

行遍天涯離開家園沉痛看月亮

何堪天涯回首家鄉 夜夜暗盼望

笑對朗月 月光光照地塘上

照著歡暢團敘愉快

溫暖處樂也洋洋

男:

遠處裡隔阻千里白雲晚望

想想想別離後寸心怎會不思鄉

每夜每朝抱愁眠 悲痛流浪

故地故苑最是難忘 空盼望

啊… 深秋滿地風霜最斷腸

女:

月亮光光 月亮光光

月亮光光 月亮光光