【全裸監督】最紅水着女星加盟第二季？　松坂季實子事蹟重現熒幕

由山田孝之、滿島真之介和森田望智等主演的Netflix日劇《全裸監督》大受歡迎，之前更宣布開拍第二季，繼續將「AV王」村西透（村西とおる）的傳奇事蹟，向熒光幕前的觀眾一一呈現。

日劇《全裸監督》由山田孝之主演，講述日本著名AV導演村西透的興起與沒落。（Netflix《全裸監督》劇照）

到底第二季會講什麼？不少觀眾估計《全裸監督》新一季會延繼村西透和AV女優黑木香的感情轇轕，而村西透本人亦估埋一份，他接受《週刊Post》（週刊ポスト）訪問便指當時他簽下了身材超勁的AV女優松坂季實子，所以深信她會為成為第二季的重點角色：「松坂季實子的胸部大得神奇，相等於兩個BB頭部，現今已很難找到跟她一樣的驕人身材，應該是由一個大胸女性演出，比起樣貌，身材比較重要。」

雖然松坂季實子曾經紅極一時，但她卻於1991年急流勇退，有雜誌多年後拍到她在廣告公司打工，成為了一名普通OL。

點擊下圖觀看松坂季實子相片及部份演出畫面：

+ 9 + 8 + 7

至於誰人會演松坂季實子？日本傳媒便估計只有寫真偶像天木純（天木じゅん）符合身材豐滿、高人氣這兩大條件。今年只得23歲天木純在2013年出道，拍過多本寫真集，亦不時在雜誌封面上亮相，也在Instagram擁有120萬粉絲，非常犀利。

點擊下圖觀看天木純的相片：