【牛下．解決師．劇透】黃心穎揚言唔搞人老公　李天翔做進興龍頭

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TVB兩套台慶劇《牛下女高音》及《解決師》正在熱播，前者罕有以非一線、年青小生花旦做主角，而是改由一班「中佬」擔正，做法大膽，更因為黃心穎有份演出而備受關注。上回劇情講到Nam（張振朗飾）與雪兒（黃心穎飾）查案遇襲，雪兒替他擋下痛擊，令Nam感激又心痛，更不自覺暗生情愫。另一邊廂，靜怡（龔慈恩飾）試著與大爆（吳岱融飾）重拾親密，可惜大爆總是不解風情，靜怡對比自己年輕的雪兒有所戒心……

Nam（張振朗飾）與雪兒（黃心穎飾）查案遇襲，雪兒替他擋下痛擊，令Nam感激又心痛，更不自覺暗生情愫。（電視截圖）

靜怡對比自己年輕的雪兒有所戒心……（電視截圖）

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最新一集將會講到靜怡與雪兒終於坐低談到「外遇之謎」，雪兒表明自己絕對不會做第三者：「我知我成日做錯嘢又做得唔好，但我點錯我都一定唔會搞人老公！」令靜怡頓感釋懷。另一邊廂，雪兒想跟子儒（翟威廉飾）來個了斷，子儒滿懷希望與她見面，點知這次見面引爆另一枚炸彈……

最新一集中雪兒同靜怡攤牌，表明自己絕對不會做第三者：「我知我成日做錯嘢又做得唔好，但我點錯我都一定唔會搞人老公！」（電視截圖）

而《解決師》上回劇情講到Jovy（唐詩詠飾）對O Sir（王浩信飾）動了真情，心心（郭思飾）利用午間廣播幫Jovy示愛，O Sir藉口遺失手機逃避……此外，蔣滔（羅樂林飾）終得知太子（李天翔飾）想坐上進興龍頭之位的野心，揚言不會讓他得逞……

心心（郭思飾）利用午間廣播幫Jovy（唐詩詠飾）示愛。（電視截圖）

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最新一集將會講到蔣滔決定正式退出進興，Jovy隱約感到太子與蔣滔之間有不妥。蔣滔將龍頭之位傳予天爺（杜燕歌飾），要切斷太子與黑道所有聯繫。但之後天爺被捕，太子坐上龍頭之位，蔣滔聞言大受刺激昏倒。蔣滔送院，太子才知父親患病，但依然堅持己見。O Sir前往探病，察覺醫院暗藏殺機……

太子坐上進興龍頭之位。（電視截圖）

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