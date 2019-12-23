Billboard嚴選最佳2010年代韓國專輯　f(x)擊敗IU、BTS排榜首

韓國流行音樂近年發展迅速，在最近十年裏推出過無數炙手可熱的KPOP歌曲，IU於2010年推出的《Good Day（好日子）》早前更被美國最具權威性的音樂媒體Billboard挑選成為2010年代的最佳KPOP歌曲。一首好的主打曲固然重要，不過要打造一張令樂迷滿意的專輯並不容易，KPOP特別喜歡不斷嘗試作出實驗性的挑戰，在專輯裏結合東、西方的前衛因素。2019年已經來到尾聲，Billboard嚴選了由2010年至2019年內推出的25張專輯，人氣爆燈的防彈少年團（BTS）成為唯一有兩張專輯上榜的歌手團體。

BTS共有兩張專輯被嚴選為25大最佳專輯，包括於2016年推出的《花樣年華 Young Forever》（右）及《Wings》，分別排在第三和第二十名。（Instagram：@bts.bighitofficial）

今年橫掃頒獎典禮的「世界彈」BTS共有兩張專輯被嚴選為25大最佳專輯，包括於2016年推出的《花樣年華 Young Forever》及《Wings》，分別排在第三和第二十名。而憑《Good Day（好日子）》得到2010年代最佳KPOP歌曲的女歌手IU，於2013年推出的《Modern Times》則登上榜單的第二名。擊敗兩大巨頭BTS和IU榮登榜首的，是女團f(x)於2013年推出的《Pink Tape》。

f(x)於2013年推出的《Pink Tape》擊敗兩大巨頭BTS和IU榮登榜首。（網上圖片）

憑《Good Day（好日子）》得到201IU於2013年推出的《Modern Times》則登上榜單的第二名。（網上圖片）

Billboard評論道，偶像團體的銷路較窄，所以大多都會選擇推出單曲或者迷你專輯，而f(x)作為偶像女團則推出極有完整性的正規專輯：「《Pink Tape》是一張雄心勃勃下創作的實驗性作品，偶像團體的音樂作品往往被低估，但像《Pink Tape》這樣的專輯證明了，即使是流行歌曲都一樣可以打破藝術創意的框框。」

Billboard大讚f(x)透過《Pink Tape》證明了，即使是流行歌曲都一樣可以打破藝術創意的框框。（SMTOWN）

《Pink Tape》共包含12首歌曲，主打歌《Rum Pum Pum Pum》是一首吉他旋律和打擊樂器節奏相結合的流行舞曲，f(x)更因此曲橫掃音樂節目獎項，人氣及知名度推上高峰，其餘11首歌曲《Shadow》、《Pretty Girl》、《Kick》、《Signal》、《Step》、《Goodbye Summer》、《Airplane》、《Toy》、《No More》、《Snapshot》和《Ending Page》亦突顯了f(x)多變獨特的魅力。

雪莉（右二）於2015年離開f(x)，Victoria（左一）、Luna（左二）、Krystal（中）及Amber（右一）四人繼續活動。（SMTOWN）

可惜原本由Victoria（宋茜）、Amber、Luna、雪莉（Sulli）和Krystal組成的f(x)於2015年經歷雪莉離團變成四人組合，直到今年9月Amber和Luna相繼約滿離開公司，雪莉更在同年10月在家中自殺離世震驚整個演藝界，粉絲將無法再見到五人合體，但她們的高質量音樂則將永遠長存歌迷心中。

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