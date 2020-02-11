歐陽娜娜自爆少女心事　嚴父一世禁穿耳窿　只因1個超專業理由？

台灣女星歐陽娜娜在內地劇集《北靈少年志之大主宰》中，飾演傾國傾城的洛神族女皇洛璃，與王源在劇中劇情進展飛快，第4集就登堂入失住進男方家，第6、7集就拖手、表白，第9集歐陽娜娜已被稱「未來的少主夫人」，從相識到相戀不超過8集，引發網友「火箭式追劇熱潮」。

按圖看歐陽娜娜、TFBOYS王源主演新劇《大主宰》精彩劇照：

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而歐陽娜娜戲外則自爆有「少女煩惱」，明明已經20歲了，爸爸歐陽龍還不讓她穿耳窿，而且是一世都不准打：「只能用夾的。」並且也不准她紋身。歐陽娜娜透露，爸爸認為女孩子耳朵上不戴耳環時，有個窿不好看，又說若有一天拍戲，劇情需要不用戴耳環，耳朵上有個窿，鏡頭影到點算？

原來歐陽娜娜一路都係用夾式耳環：

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由於在戲內詮釋高冷少女，歐陽娜娜一集的對白被網友笑指大概只有王源的萬分之一，但在拍戲現場的互動，打打鬧鬧被虧是「兄弟情」。戲中兩人青澀帶甜的戀愛模式，再加上鐵漢、嘴砲王與高冷神女的人設，讓網友直呼，嗑起這對CP特別過癮。《北靈少年志之大主宰、每週四、五、六晚間8點WeTV同步跟播。

由於在戲內詮釋高冷少女，歐陽娜娜一集的對白被網友笑指大概只有王源的萬分之一，但在拍戲現場的互動，打打鬧鬧被虧是「兄弟情」。戲中兩人青澀帶甜的戀愛模式，再加上鐵漢、嘴砲王與高冷神女的人設，讓網友直呼，嗑起這對CP特別上頭。「北靈少年志之大主宰」每週四、五、六晚間8點WeTV同步跟播。

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