《我們，愛過嗎》劇評：4男拗手瓜爭宋智孝！如中年戀愛育成Game

《我們，愛過嗎 우리, 사랑했을까》由韓國JTBC電視台出品。同樣出自該公司的，還有《大力女子都奉順 힘쎈여자 도봉순》、《老婆這周要出牆 이번 주 아내가 바람을 핍니다》、《有品位的她 품위있는 그녀》等熱播韓劇。女主角由《宮》中最吸睛女配、RUNNING MAN常駐嘉賓宋智孝主演。

男主角則猶如戀愛育成Game的配置一樣，共有四位。分別是因韓劇《請回答》系列被人熟知的宋宗浩、孫浩俊，和模特出身的金民俊、具子成。《我們，愛過嗎》開播兩集，豆瓣評分便漲到了8.2，是名副其實還是徒具虛名？

《我們，愛過嗎》開播兩集，豆瓣評分便漲到了8.2，是名副其實還是徒具虛名？（豆瓣網截圖）

女主角盧愛情，是個中年單身媽媽。她近十四年來的生活，用一個字就可以概括：慘！本來好不容易考上了影視類大學，朝著電影監製的夢想狂奔。可誰曾想，眼看大四快要畢業，她卻意外懷了孕。無奈之下，她不得不選擇肄業生子。而之後的生活，也是一連串的悲劇。

在南韓，未婚媽媽處處都會受到歧視白眼。養育小朋友的成本高，她的工作卻不好找，每每面試都免不了被奚落。最後只能選擇超市收銀、電影院收門票之類的短期工作。但即使如此，她還是沒有放棄自己的電影夢。如果可能的話，她想盡全力去電影公司工作，做和電影相關的事。

女主角盧愛情，是個中年單身媽媽。她近十四年來的生活，用一個字就可以概括：慘！直到十四年後，她的女兒升中，才如願成了一家電影公司的首席製作人。本以為生活就此飛黃騰達，但誰能想到，這才只是一段波瀾的開始（《我們，愛過嗎？》劇照）

於是，可能是老天有眼，也可能是正好輪到盧愛情時來運轉。十四年後，她的女兒升中，她也如願成了一家電影公司的首席製作人。本以為生活就此飛黃騰達，但誰能想到，這才只是一段波瀾的開始。她一心想著成為電影人追尋電影夢，卻被老闆利用，連哄帶騙的讓她簽下了一份貸款擔保書。之後老闆捲錢跑路，讓她這個冤大頭背上了十億韓圜的債務。

盧愛情有苦說不出，除了詛咒大罵老闆一頓，也只能乖乖想辦法籌錢，因為收債的大哥一看就是個黑社會。他才不管盧愛情是不是被騙，要不要報警。每次見面，不是綁架，就是拿盧愛情的母親女兒威脅。要麼就穿著一件血跡斑斑的白襯衫、牽著兩條兇猛的狼狗，後面還跟著一群小弟，渾身上下透露著一股危險但性感的氣息。

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作為負債人，她不得不絞盡腦汁在短時間內拿出十億韓圜，或者準備一個可行的替代方案。就在盧愛情為債務焦頭爛額的時候，另一邊，她的女兒也不省心。剛剛轉學，就和學校中的新同學起了磨擦。於是盧愛情不得不趕到學校，對被打傷的同學賠禮道歉。而到學校後，她驚訝的發現，女兒的班主任竟然是個熟人——或者說，是段孽緣。

十四年前，這位班主任便對還是大學生的盧愛情一見鍾情。然而隨著盧愛情懷孕肄業，兩人也就漸漸沒了來往。可十幾年過去了，他卻依舊對盧愛情念念不忘，重新相見更是讓他重燃愛火。然而盧愛情這廂，除了尷尬卻再無其他。她的當務之急，是想辦法還錢，補上老闆捅下的窟窿。然而，公司業績口碑早已一落千丈，沒人願意投資，也沒人願意合作。無奈之下，她只能和助理一起收拾整理公司餘下的物品資產，通過變賣東西一點點還錢。

而就在兩人收拾東西的時候，事情卻意外有了轉機。她們發現了一張知名作家作品影視化的版權授權書。如果能將這部作品成功影視化，不但能填補上原有的窟窿，還能將公司從破產倒閉的邊緣拉回來。急需用錢且事業心強的盧愛情自然不會放過這個大好的機會。

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整理好資料後，她便火急火燎的來到了債主家裡，商量這個方案的可行性。有大熱作家的口碑做噱頭，優秀的故事做基礎，方案通過是毫無疑問的。不僅如此，債主還同意再次投資盧愛情的電影公司，解決他資金上的困頓。眼看柳暗花明，盧愛情卻高興不起來。因為這個方案的附加條件之一，就是一定要用債主指定的男主角，令事情越來越麻煩。

不是因為別的，而是因為這位指定的大明星演員，同樣也是盧愛情過去的一段孽緣。兩人在大學曾是前後輩關係，相互也有好感，甚至差點發展到情侶關係。然而同樣是多年不見，盧愛情很難再鼓起勇氣去找他。但事情不能就這麼停滯下去，所以她決定調換順序，先去搞定劇本作家的問題。

於是抱著試一試的心態，盧愛情給這個從未露臉的神秘作家發送了一封郵件。郵件中，她極盡可能的低聲下氣，請求能夠面談詳情。本以為對方可能根本不會理會這樣一個寂寂無名的人發來的資訊，沒想到她會面的請求卻被對方答應了。盧愛情和作家約在一家Cafe見面，一見面她就傻了。原來，這位大名鼎鼎卻神秘兮兮的大牌作家，也是個熟人，同樣也是一段孽緣。

當了十四年單親媽媽，如今只想拼事業的盧愛情，卻突然遇到了四個闖入她生活的男人。危險卻性感的金融放債人、青春又讓人心動的體育老師、完美的「國民男友」演員、又壞又迷人的暢銷小說家。而四人無一例外的對她產生了好感（《我們，愛過嗎》劇照）

作家是盧愛情大學時期的男友，但因種種原因卻被盧愛情單方面分了手。為此，他可以說是痛不欲生。渾渾噩噩過了一段時間後，決定在影視圈中闖出一些名堂，讓盧愛情有求於自己，並報復於她。然而，口口聲聲說著恨她的作家，實際上心中只是放不下她。

當了十四年單親媽媽，如今只想拼事業的盧愛情，卻突然遇到了四個闖入她生活的男人。危險卻性感的金融放債人、青春又讓人心動的體育老師、完美的「國民男友」演員、又壞又迷人的暢銷小說家。而四人無一例外的對她產生了好感。她最終會選擇誰、十四年前究竟發生了什麼？他女兒的生父又是誰？

種種答案，將在劇中揭曉。

全劇卻充斥著一股濃濃的晉江女頻言情小說的味道。女主完全符合「美強慘」定律，有顏有能，生活卻處處是糟心事。而在表現幾個男主的時候，也是格式化的「情不知所起，一往而深」。把任何一對CP單拿出來說，都能寫一本《xxxx愛上我》（《我們，愛過嗎》劇照）

故事講到這裡，《我們，愛過嗎》在拍攝、剪輯、多執行緒敘事方面都做到了不錯的水準。然而全劇卻充斥著一股濃濃的晉江女頻言情小說的味道。女主完全符合「美強慘」定律，有顏有能，生活卻處處是糟心事。

而在表現幾個男主的時候，也是格式化的「情不知所起，一往而深」。把任何一對CP單拿出來說，都能寫一本《xxxx愛上我》，中年「瑪麗蘇」情節莫過如此。評分也有些虛高，看著一時爽快，消閒倒也是一個選擇。

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