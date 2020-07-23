【半澤直樹2劇評】承襲首季緊湊基調　遇強越強的職場逆襲

觸底反彈的逆襲故事，算是如今速食式影視劇中最常見的套路。主角境遇跌入低谷，被小人拉踩、嘲笑。之後憑藉各種機遇和自身能力逆襲，將當初瞧不起自己的人踩在腳下。這樣的劇情發展看起來，確實讓人覺得痛快。但爽歸爽，這一類的影視、文字作品的評價向來不會很高。因為其中的很多情節，大多歸因於編劇的「金手指」。 當然，其中也有例外——日劇《半澤直樹》便是其中最有代表性的。全劇平均收視率高達28.7%，刷新了日本民放台日劇「零收視下降」的紀錄。不僅如此，最後一集收視率更是高達42.2%（關東地區）和45.5%（關西地區），創下了日本平成時代的最高單集收視紀錄。就在幾日前，《半澤直樹》第二季開播了。筆者也就趁此機會，帶著大家再次來認識一下這部風靡一時的好劇。

《半澤直樹》改編自直木獎獲得者池井戶潤的《我們是泡沫入行組》和《我們是花樣泡沫組》，《迷失一代的逆襲》與《銀翼的伊卡洛斯》。因為作者本人是金融系統出身，所以其中非常多的情節就十分真實。而本劇的背後團隊，導演福澤克雄、棚澤孝義，編劇八津弘幸、池井戶潤、服部隆之等人也是日劇學院賞的常駐嘉賓。

更別說在劇中異常出彩的幾位演員了，主演半澤直樹的堺雅人，憑藉《半澤直樹》和《律政狂人》兩部大熱日劇被人所熟知，多次獲得了日本國內對於演員的超高評論和褒獎，比如日劇和日影學院賞。

《半澤直樹》改編自直木獎獲得者池井戶潤的《我們是泡沫入行組》和《我們是花樣泡沫組》，《迷失一代的逆襲》與《銀翼的伊卡洛斯》（《半澤直樹》官方宣傳海報／《我們是泡沫入行組》漫畫封面）

再看第一季整季下來的大反派，大和田曉的飾演者，東京電影節影帝香川照之。同樣是日本大名鼎鼎的男演員，出演過《令人討厭的松子的一生》、《暖》、《搖擺》等影視劇。不過我們最熟悉的，可能還要數姜文執導的《鬼子來了》中那位被忽悠喊錯話的日本士兵。除此之外，在劇中擔任其他角色的上戶彩、及川光博等演員在日本也算是家喻戶曉。

而最近開播的第二季中，更有新增幾位當下正當紅的年輕演員。比如靠漫改劇《我是大哥大》中三橋貴志一角爆紅的賀來賢人、在《半澤直樹年紀念 第0章～被瞄準的半澤直樹的密碼》中就已出現的今田美櫻等。

按圖睇《半澤直樹2》卡士：

+ 19 + 18 + 17

《半澤直樹》第一季播出至今已有七年，不僅同時獲得了日劇學院賞導演、男主角、男配角三項獎項，豆瓣十七萬人打出的評分也沉澱到了9.2的高度。其大熱，一時之間在日本乃至全亞洲刮起了一陣金融職場劇旋風。日前第二季一播出，分數更是直接飆升到了豆瓣9.4，其熱度可見一斑。

日前第二季一播出，在豆瓣網的評分更是直接飆升到了9.4，其熱度可見一斑（豆瓣網截圖）

《半澤直樹》的故事主線，其實說起來簡單。主角半澤直樹，出生於日本一個再普通不過的家庭。父親是一家小螺絲釘廠的老闆，為了能夠做出更好的產品，費勁了心血。而他自己，也在父親「要做一顆有用的螺絲」的教育下慢慢長大。可這一切，在某天突然改變了。

工廠資金斷鏈，一向倚重的產業中央銀行，也突然通知要收回所有的投資。即使他再怎麼下跪祈求，對方也不為所動。大半輩子的打拼毀於一時，還可能背上巨額債務，給認識的合作者帶來巨大的麻煩。半澤的父親難以接受現實，在自家的廠裡上吊自殺了。這給當時還只是中學生的半澤帶來了巨大的心理衝擊。於是他決定成為一名銀行職員，進入銀行。

回顧《半澤直樹》關鍵劇情：

+ 4 + 3 + 2

親身經歷，並搞清楚為什麼有的銀行可以救人於水火，有的卻推人跌落懸崖。而幾年後，正如半澤直樹立志的那樣，他成功的進入了產業中央銀行，成為了分店的融資科科長。但產業中央銀行這個混水缸並不好混。升任科長沒多久，半澤就捲入了一起惡意爛債事件。在評估放債標準時，支行行長為了沖業績，給自己升遷鋪路，強行通過了一個被半澤直樹判斷為不合格的工廠，而這個工廠老闆在拿到貸款後捲款潛逃。

亂放貸的鍋，卻被扣在了半澤直樹這個替死鬼頭上。五億日元的爛債收不回，半澤直樹作為責任人、融資科科長免不得要承擔主要責任。不僅如今的地位不保，可能還會被銀行人事「發配」到某個毫不起眼的小支行，一輩子終老於此。

面對這種局面，他自然要全力掙扎。但越查，事件的真相越令人驚心——整件事就是銀行分行行長給他設的一個局。行長和工廠廠長私下合作，不僅隱瞞了工廠的爛帳，甚至越過他直接簽訂下不合理的合同。離事件定性，半澤直樹自己被「發配」還有大概一周的時間。更雪上加霜的，是國稅局金融廳的人也來調查這件事的內情。事到如今，唯一的解決辦法，就是收回5億的爛債。

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回顧《半澤直樹》9大金句：

+ 5 + 4 + 3

然而這談何容易，上司的施壓、下屬的背叛、對手的狡猾、人事的威脅、競爭者的手段等等，每一項都令人頭大。然而，半澤直樹卻不會因此退縮。以牙還牙，以眼還眼，加倍奉還，才是他的座右銘。而靠著他的洞察力和手段，逆襲是遲早的事。即使到了總行，背上了120億日元的損失，處境被壓得不能再低，他也依舊能觸底反彈，拯救整家銀行。

在第一季的末尾，有功的半澤直樹被明升暗降調職到了東京銀行的子公司，東京中央證券。在這個規模業務遠不如總公司的地方，他較之以往更加重視自己所能夠接觸到的每一項工作。而最近的一項，便是一場涉及1500億日元的收購案件。

這筆交易的規模創造了東京中央證券交易史上的最新紀錄，如果做成，整個公司的發展將有極大的飛躍。但這件事情同樣不容易，幕後同樣有一雙看不見的黑手企圖將半澤直樹扼殺。就在他們準備收購方案的兩周，這件收購案件的客戶卻被總行搶先一步，以更優秀的條件挖走。

不僅半澤直樹的職業生涯再次面臨危機，就連被收購方也要被迫接受這次惡意收購。而因為是空降領導，他的上司打壓，下屬也對他不甚尊重。半澤直樹面臨的對手更加難纏，境遇更加糟糕。面對各種難題和阻礙，他能否像之前幾次一樣觸底反彈，對那些百般刁難的對手加倍奉還？我們期待接下來的故事發展。

按圖睇《半澤直樹2》精彩劇照：

+ 5 + 4 + 3

正如筆者在一開頭就說過的，逆襲故事是如今非常常見的一個套路。然而《半澤直樹》偏做到了有口皆碑。這不是一件容易的事，也不只歸因於一兩個元素。香川照之、堺雅人等人「毀容」般的演技是一點、合理而無硬傷的劇情也是一點，劇集每個故事，都會層層給半澤直樹和他的同事們帶來各種各樣的困難和壓力。壓迫感和帶入感都非常真實，甚至很多人感歎自己也親身經歷過劇中的某些情節。比如職場上的那些陰暗之處：被迫犧牲、派系、替罪羔羊、潛規則…等等。

而半澤直樹的觸底反彈，卻不是靠著編劇的金手指、和隨處可見的主角光環，他的逆襲靠的是自己的努力和洞察力。在繁瑣的事件鏈中發現蹺蹊，心思縝密的給對手設下圈套，以真誠聯合能夠成為同盟的人。合理，成為了《半澤直樹》成功的重要因素。

此外，主角及其中眾多配角人設，也是一點。單看主角半澤直樹。他的人物設定並非扁平，除了過去的悲劇之外，也充滿了矛盾、掙扎、糾結。產業中央銀行是害死他父親的罪魁禍首，但他卻選擇進入了這裡。一方面要親眼見識，一方面也想對此有所改變。但加入之後，他卻能感受到身為一個銀行職員，所做的事情也許並不如自己想像的那麼簡單。

產業中央銀行是害死他父親的罪魁禍首，但他卻選擇進入了這裡（《半澤直樹》劇照）

面對一些連年虧損且沒有發展前途的企業，即使再同情，他也只能同曾經敵視的銀行職員一樣狠下心斷了貸款。而在處理一些事情的時候，他也不得不選擇一些自己曾經抵觸的方法。比如借助媒體的力量，比如偷翻資料庫、上司的私人物品等。但即使如此，半澤直樹這個角色還是有他自己的堅持。他信奉有仇必報，嫉惡如仇。以「以牙還牙，以眼還眼，加倍奉還」為座右銘，但他同時也在堅持著用真誠對待每一個客戶，每一個同事。

俗話說，人越是缺什麼，越是追求什麼，《半澤直樹》中呈現的便是如此。

不僅僅有對逆襲的渴望，也有理解、合作、團隊精神，還有半澤父親的人情味理論：「一定要珍惜人和人之間的交往，可不能幹那種像機器人一樣的工作。」

在一群熙熙攘攘，為利來為利往的人群中，堅持人情味和幫助他人的原則，更是他成功的重要元素之一。

堺雅人也在某次採訪中，笑勸觀眾不要學習半澤直樹，否則很可能會被解雇（節目截圖）

半澤直樹是一個非常理想化的人物角色。身在泥潭之中，面對豺狼虎豹，卻能夠乘風破浪、披荊斬棘的突圍。但現實往往沒有這麼美好，就連他的扮演者，堺雅人也在某次採訪中，笑勸觀眾不要學習半澤直樹，否則很可能會被解雇。

理想和現實之間依舊存在一段距離。但是，這卻並不耽誤現實中的人為了理想而朝前狂奔。因為我們生活的現實世界，是由無數個人所組成的。只要每個人都朝著理想前進一步，現實和理想之間的距離便會小一步，我們離理想便會近一步。

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