《不了》劇評：7集鋪排7種少年焦燥　厭世專業戶女主勁有感染力

容易有情緒起伏的女孩希妮(Sydney),漸漸發現自己身上有些無法控制的能力,隨着身邊的人走入自己的生活當中,她開始無法控制這強大的力量…

我很喜歡劇集的呈現方式,《不了》用小篇幅的方式將整個故事拉成七集,分別在這七集當中不斷地去探索關於她身上的能力,探索她與這個世界的不同,以及青少年所面臨的問題等等,以小集數的方式呈現相當不錯。希妮與魔女嘉莉比較不同的地方是,希妮有一個知心好友,而這個知心好友也在每一集當中扮演着重要角色,同時希妮還有個男性朋友,有過一夜情但沒有在一起,這讓希妮的角色有了更多的空間可以討論,而不會是電影節奏般的公式化。

驟眼看本劇疑似有《血腥嘉莉》(Carrie)的影子?Netflix推出原創美劇《不了》(I Am Not Okay with This),一位青少女在格格不入的校園當中的奇幻故事(?),女主角請到《小丑回魂》系列(It)小孩當中唯一的女生Sophia Lillis出演,再一次飾演這種帶點壓迫感的角色,而《不了》有什麼好看之處呢?又有什麼有趣的地方?就讓我們一起來聊聊。

驟眼看本劇疑似有《血腥嘉莉》(Carrie)的影子。高中女生嘉莉,從小活在宗教狂熱的家庭裡。而在學校她也總是被班上同學惡作劇,並長期受欺凌。憤怒壓抑多年,終於在畢業舞會後爆發…嘉莉發現自己有超能力,並決定報復欺凌她的人(《血腥嘉莉》官方宣傳海報)

有趣的是,希妮的超能力竟然也有第三個人知道,這個人一直到最後一集才終於發聲,不知道到底是希妮的父親,還是同樣擁有超能力的同夥,這點讓人很好奇。不過也因為在結尾安插了一個這樣的劇情,或許也暗示着會有第二季的出現,畢竟第一季的最後一集實在是來一個太突然地「爆頭」了,擁有強大超能力的她也不太令人意外就是了。

Sophia Lillis對於這種略帶羞澀並厭世的詮釋很有一套,不知道是不是在《小丑回魂》當中的角色同樣帶有壓抑特質的關係(《小丑回魂》劇照)

Sophia Lillis對於這種略帶羞澀並厭世的詮釋很有一套,不知道是不是在《小丑回魂》當中的角色同樣帶有壓抑特質的關係。雖然有時會覺得她總是面無表情,但這個面無表情後面又有一些特別之處,仿佛有着不同的情緒正面對每一件突如其來的事件,我認為她的表現是很不錯的。

總結《不了》,整體看下來其實蠻不錯,劇集呈現的方式很棒,女主角詮釋的角色也有到位,這讓平常不看美劇的我有了一些新的想法,接着就期待有第二季的相關資訊。

