《不了》劇評：7集鋪排7種少年焦燥　厭世專業戶女主勁有感染力

容易有情緒起伏的女孩希妮（Sydney），漸漸發現自己身上有些無法控制的能力，隨着身邊的人走入自己的生活當中，她開始無法控制這強大的力量…

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我很喜歡劇集的呈現方式，《不了》用小篇幅的方式將整個故事拉成七集，分別在這七集當中不斷地去探索關於她身上的能力，探索她與這個世界的不同，以及青少年所面臨的問題等等，以小集數的方式呈現相當不錯。希妮與魔女嘉莉比較不同的地方是，希妮有一個知心好友，而這個知心好友也在每一集當中扮演着重要角色，同時希妮還有個男性朋友，有過一夜情但沒有在一起，這讓希妮的角色有了更多的空間可以討論，而不會是電影節奏般的公式化。

希妮有一個知心好友，而這個知心好友也在每一集當中扮演着重要角色，同時希妮還有個男性朋友，有過一夜情但沒有在一起，這讓希妮的角色有了更多的空間可以討論，而不會是電影節奏般的公式化（《不了》劇照）

驟眼看本劇疑似有《血腥嘉莉》（Carrie）的影子？Netflix推出原創美劇《不了》（I Am Not Okay with This），一位青少女在格格不入的校園當中的奇幻故事（？），女主角請到《小丑回魂》系列（It）小孩當中唯一的女生Sophia Lillis出演，再一次飾演這種帶點壓迫感的角色，而《不了》有什麼好看之處呢？又有什麼有趣的地方？就讓我們一起來聊聊。

驟眼看本劇疑似有《血腥嘉莉》（Carrie）的影子。高中女生嘉莉，從小活在宗教狂熱的家庭裡。而在學校她也總是被班上同學惡作劇，並長期受欺凌。憤怒壓抑多年，終於在畢業舞會後爆發…嘉莉發現自己有超能力，並決定報復欺凌她的人（《血腥嘉莉》官方宣傳海報）

有趣的是，希妮的超能力竟然也有第三個人知道，這個人一直到最後一集才終於發聲，不知道到底是希妮的父親，還是同樣擁有超能力的同夥，這點讓人很好奇。不過也因為在結尾安插了一個這樣的劇情，或許也暗示着會有第二季的出現，畢竟第一季的最後一集實在是來一個太突然地「爆頭」了，擁有強大超能力的她也不太令人意外就是了。

Sophia Lillis對於這種略帶羞澀並厭世的詮釋很有一套，不知道是不是在《小丑回魂》當中的角色同樣帶有壓抑特質的關係（《小丑回魂》劇照）

Sophia Lillis對於這種略帶羞澀並厭世的詮釋很有一套，不知道是不是在《小丑回魂》當中的角色同樣帶有壓抑特質的關係。雖然有時會覺得她總是面無表情，但這個面無表情後面又有一些特別之處，仿佛有着不同的情緒正面對每一件突如其來的事件，我認為她的表現是很不錯的。

總結《不了》，整體看下來其實蠻不錯，劇集呈現的方式很棒，女主角詮釋的角色也有到位，這讓平常不看美劇的我有了一些新的想法，接着就期待有第二季的相關資訊。

《不了》官方宣傳海報

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