景甜極誇雙眼皮突變Pepe？整容失敗後悔埋線：我每一天都想哭！

大陸女星景甜星途開外掛，近年多次參演荷李活電影，不過成績及演技評價兩極，倒是過去主演的陸劇《大唐榮耀》頗受好評，只是觀眾在追劇時，一直注意到她的雙眼皮不太自然，懷疑是整容，30日她在直播中認了。

景甜當時在拍攝《大唐榮耀》時，雙眼皮明顯和過去不一樣，皺摺和眼睛之間的距離拉大，和眼睛弧度形成平行線，不少觀眾都注意到前後變化，也因此她的「歐式雙眼皮」一度引起熱烈討論。

景甜自爆埋線失敗突變「Pepe蛙」（點圖放大▼▼▼）

而在電視劇播出的3年後，景甜30日在直播中提起往事，因為拍戲貼雙眼皮貼想讓雙眼皮更明顯，結果卻過敏，所以在眼皮上「埋線」，沒想到埋完更慘，她形容雙眼皮與眼睛間彷彿有一個壕溝，上下眼皮種得特別明顯，像是表情包的「佩佩蛙」（Pepe the Frog）一樣。

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景甜說那陣子因為這樣每天都很焦慮，她以自身經驗提醒網友，「如果想去做一個微整型，想做一個整型手術，一定要想好，一定要挑好醫生、醫院，仔細問好，我埋完那個線之後，好長一段時間都很抑鬱，我對我自己做過的這些事情，我懊悔呀，我難過呀，我每一天都想哭！我怎麼把自己給整殘了呢！」

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