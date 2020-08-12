【安樂蝸】533呎實用兩個人住　竟然連一張床都放唔落？

J2節目《安樂蝸》今次介紹的單位有533呎實用面積，因為本身的間隔不錯，所以今次著點不在於更改間隔，而是屋內的質料配搭，由主持狄以達、何依婷和設計師Heiman帶大家參觀一下。

一入門看見玄關位用上黑色地磚，跟客廳形成強烈的顏色對比，而且有幾個高身的牆櫃，有足夠的鞋櫃空間。而大廳則用左右分開了客廳和飯廳，而因為屋企想要簡約風格，所以如何將物料放入單位成為設計師最大的難處，例如用上很多雲石紋、水泥牆和木皮等等。設計師在客廳的頂部裝了黑色射燈，加上四圍排起了植物，令單位增添生氣，亦可以令空間感擴大。

533呎兩個人其實好夠住。（《安樂蝸》截圖）

這間屋是兩人居住，本身格局有兩間房，設計師將一間房變成一個休閒房，只放一個茶几和一張舒適的椅，令主人們有一個放鬆的空間，但這個休閒房便再沒有其他物品。通常，如果兩個人住一間有兩房的屋，可能會選擇打通，或者另一個做儲物房、衣櫥，但今次卻沒有，反而為了有儲物空間，竟然不在屋裡放床，而是造了一個儲物地台，睡覺時拿張墊出來舖地瞓，搞咩？

床都唔整返張？（《安樂蝸》截圖）

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