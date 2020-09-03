黯慾橫流劇評：波蘭版格雷已Out？西班牙情色劇1集1床戲挑戰恥度

不得不說，大尺度還得看外國的。之前給大家介紹過《禁室365天》，恥度已經爆表。但最近有部劇，像是來挑機的——《黯慾橫流》（Dark Desire）。 先來看看豆瓣上的劇情簡介，估計吸引了不少人。大學女教授和25歲小鮮肉激情運動，女教授回到家中和丈夫和女兒在一起後決定忘記過去。婚外戀、一夜情、年下——均屬禁忌的設定。然後再一看男女主的顏值。

故事開始於一場瘋狂的偷情。女主Alma是一名法律學教授，人美心善，她和丈夫Leonardo結婚20年，有一個女兒叫Zoe。一家子都吃法律這碗飯。女兒當然深受影響，從小就有一個做法醫的夢，為此她努力學習法律和醫學知識，這讓Alma感到很欣喜。丈夫Leonardo是大法官，工作十分繁忙，有時加班、出差接連安排，經常不著家。

但對於兩人的結婚紀念日，他還是會認真對待：請來親人好友，送上象徵永恆的天鵝作禮物，再預定個汽車旅館，體驗一把小年輕才有的刺激。於Alma而言，事業愛情雙豐收，人生贏家穩了。不過，這只是表面，美滿平靜的人生，暗藏著一顆破壞力極強的炸彈。

究竟什麼才能讓如此完美的人生猝然崩塌？答案很簡單：丈夫外頭有人。（《黯慾橫流》劇照）

究竟什麼才能讓如此完美的人生猝然崩塌？答案很簡單：丈夫外面有人。

幾個細節足以說明一切。Leonardo開始背著Alma打電話，洗澡時儘管手機有電話進來，也不讓艾瑪接。Alma隨口詢問他當天行程，他答起來支支吾吾的，看起來超級緊張。丈夫的反常行為，Alma看在眼裡。沒有實錘，但作為女人的她第六感雷達早已開啟。以丈夫為中心，迅速將他身邊的鶯鶯燕燕在腦中排查一遍。很快，迅速鎖定小三嫌疑人：Edith。

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她是老公身邊的行政助理。溫柔體貼、膚白貌美、大長腿，最主要是年輕，「體力」好。Alma和Leonardo結婚20年，婚姻從激情過渡到平淡，性生活也跟著一起變淡。N久一啪，成了兩夫妻默認的規矩。每次例行公事，Alma對於Leonardo的過多需求，表現出的都是力不從心。

婚姻危機、自尊崩塌，各種困境向她壓過來。為安撫Alma受傷的靈魂，好閨蜜Brenda決定帶她出去好好獵豔一番。與Alma保守、顧家的性格不同，剛離婚不久的Brenda是個十足的player。渣女大波浪、獵豔紅唇、低胸裝都是她的撩男必備。

剛一到派對，Brenda就頭髮甩甩，走入舞池和猛男貼身熱舞起來，留Alma一人原地寂寞。好在，有小鮮肉找上門。Dario， 25歲，英俊，胸大，腿長。簡言之，就是一顆行走的春藥。更致命的是，撩起大姐姐來更是單刀直入。

（《黯慾橫流》劇照）

說實話，這搭訕有點過時，但女主偏偏吃這套。這張頂級帥臉，搭配「青澀」情話，總有些撩人的奇效。面對頂級誘惑，Alma剛開始有點防備，但幾杯酒落肚，就和Dario拖起了小手。

仔細想想，家裡的丈夫哪裡有這小鮮肉香。幾番被撩後，終於把持不住。於是，一場乾柴烈火的一夜情發生了。雙人運動後，想不到的一幕發生了。「渣女」無情，狠話說得一套一套的：

小鮮肉當然聽懂了，但好不容易碰到長在自己審美點上，成熟、聰明又美麗的大姐姐，怎麼能輕易放過？

兩人剛分開，第二天就在學校偶遇。你說巧不巧，就天賜良緣吧。更狗血的是，兩人還是師生關係。天呀，我尋思著，這小鮮肉隨便一睡，就能師承自己門下的，那實在不多見。後面，別問為什麼了，感情戲必須安排上呀！

兩人剛分開，第二天就在學校偶遇。（《黯慾橫流》劇照）

Dario利用自己年輕的肉體和一往情深，編織出一張大網，勾引Alma一次次下墜。不出所料，拋開所有出軌的負罪感，Alma不顧一切的奔向這位禁忌情人。嘴上說打死不見，身體還是很誠實地跑去發生關係。哦不，是饞人家身子去了。眼睛從下漂到上，專挑敏感部位停留。你說她不想運動，我頭髮絲都不同意。很快，兩人又天雷勾地火了。

筆者本還期望著，編劇能給出點不一樣的東西。結果，白期待了。劇中只要是男人就喜歡女主，還都願意為她付出一切。得，又是一部瑪麗蘇鉅作（意即編劇寫作能力低的作品）。支撐我看到十集的，不是男女主的顏值、也不是一集一車的大尺度床戲，而是劇中亮眼的懸疑部分。

（《黯慾橫流》劇照）

Alma深陷情慾漩渦時，Brenda自殺了。前幾天還說要一起遊戲人間的，怎麼可能說走就走。自殺可能性太小，他殺還能說道說道。現場出現了大量可以追查的線索——至少4個人的指紋，兩個用過的避孕套。

警方繼續按其中的精子樣本查下去，很快就能鎖定嫌疑人。但厲害的是，警方沒有，而是潦草結案了。what？那接下來還拍什麼？

原因是這樣的：Leonardo的檢察官哥哥查到Brenda死前曾和Alma待在一起，所以就跑去她那想找點線索，沒想到卻挖出弟妹偷情的黑料。沒辦法，為保護自己身邊親近的女人不受牽連，只能想方設法讓一同辦案的警官草草結案。

不是，警方辦案這麼草率？無論怎麼說，這部劇的推理戲看起來都過分兒戲了。不停拋出線索給觀眾，然後又草草得出結論。有一說一，智商有被冒犯到。之所以說它懸疑部分出彩，是因為劇中塑造了很多狼人角色。小鮮肉看著專情，實際上是時間管理小天才，在Alma和Zoe之間兩邊運動。這還不止，還對Alma所有信息了解透徹，一張照片早已道出精心佈局的實情。

（《黯慾橫流》劇照）

還有，Teddy上身的Leonardo，選擇回歸家庭，實際上是想彌補睡自己老婆閨蜜的「過錯」。「假面」人物的塑造，確實能為懸疑感加成，但整部劇推理部分太薄弱，著墨也太少，大量筆觸都撲在床戲和瑪麗蘇劇情上。這位豆瓣網友說出了不少人的心聲：

網民留言（豆瓣）

最後說一句：想用床戲抓住觀眾眼球，還是天真了點。形式再大膽，也挽救不了蒼白的內容。說到底，想讓觀眾買賬，講好故事才是王道。

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