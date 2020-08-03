《重啟之極海聽雷》劇評：《盜墓筆記》5度劇化　終覓最佳鐵三角?

要說國內兩大盜墓IP，非《鬼吹燈》和《盜墓筆記》莫屬。單看《盜墓筆記》。不僅出了多部影視化作品，幾乎引發全民討論。但相對的，其影視化作品卻一直沒做出什麼令人滿意的成績。不僅如此，還常常因為生硬的情節改編、粗製濫造的道具和視覺特效被人們所詬病。

不過，最近《盜墓筆記》新出的一部網劇，卻讓粉絲又重新燃起希望。不賣關子，說的，就是《重啟之極海聽雷》。擔心劇情的，可以放一萬個心了。本劇劇本由原作者南派三叔親自操刀，並擔任監製。像前幾版那種動不動就「上繳國家」的天雷滾滾的情節肯定不會出現。此外，三叔還在劇中客串了一個老鞭工，算是給粉絲的彩蛋。

+ 11 + 10 + 9

劇中主要角色，自然還是「鐵三角」。中年吳邪由朱一龍飾演，這個從「天真」一路走過來的角色正值中年，演員的詮釋也讓他沉穩了許多。中年王胖子由陳明昊飾演。話劇舞台出身的他，更是將王胖子那種又嘴碎又欠兒的款，和情誼厚重結合得恰到好處。至於三人中武力值最高、觀眾期待度最高的張起靈，則由新人男演員黃俊捷擔任。對比以往幾個張起靈形象，不說多還原，但也是頗為溫情人性化的一款。除了三位主角之外，胡軍、毛曉彤、喬振宇等一眾配角也頗有睇頭。

《重啟之極海聽雷》開播第二天，便出分8.7。之後，在16萬多觀眾在豆瓣中打出了8.0的評分，算是本系列影視化中的最高分。到底這個分數是名副其實，還是有些虛高？我們劇中見分曉。

故事的時間線，發生在十年之約結束之後。悶油瓶小哥張起靈，為了自己的命運奔波多年，從青銅門出來後，便隱居在了深山。吳邪、王胖子兩人在吳洲做起了古董生意。但吳山居的生意顯然沒什麼起色，他們便只能常常給人做些諮詢顧問，靠著接私活額外賺些錢。

《重啟之極海聽雷》開播第二天，便出分8.7。一星期後，更有14萬多觀眾在豆瓣中打出了8.2的評分（下筆時微跌至8.0分），算是本系列影視化中的最高分（豆瓣網截圖）

在之後的某一天，胖子帶來了一個客戶。對方是一家小工廠的老闆，自家工廠因為地震被震出了一個地洞。洞中陰氣森森，還常能聽到人的聲音。工廠老闆害怕是個古墓，又擔心自己找了考古隊，萬一不是會耽誤工期，於是便私下找到了胖子，求到了吳邪這裡。眼看地主家要斷糧，又禁不住胖子的攛掇。吳邪決定先和胖子兩人重操舊業，下去探個究竟。若真是古墓，便再行通知考古隊。若不是，那便更省了許多事。

說做就做。吳、王二人雖然人已中年，身手不如當初矯健，倒也還是些老手。繩索降到墓底，逛了兩圈，便已看出了個大概。這個偶然現世的墓葬，是個埋葬樂人的群墓。二十三口棺，皆被通鎖鏈豎吊在空中，因為地面剛塌陷不久，吊葬古棺皆保存完好。花紋、浮雕也清晰可見。

此外，每只棺槨下面還有一隻古碗，碗裡盛裝著綠色的液體。據吳邪所說，這碗中液體叫做棺露。棺露不能落地，一旦落地，便會產生劇毒毒氣。於是下葬時，人們便用碗將棺露接在其中。而看墓中棺露的量，如果打翻，則可能造成方圓二三十裡的人畜生物全部遭殃。考慮到這裡，兩人便決定先將一口棺材帶出墓穴當做例證，其他的則等考古隊來了再處理。

然而，吳、王兩人冒著風險，好不容易將一口棺材安全運出洞口，卻被一邊等著的好奇的工人壞了大事。本來吊著的鏈子就不結實，幾個好奇的工人爭看推搡，棺材便砸到了正下方的碗上。碗被打翻，棺露洩露出來，周圍一圈人逃跑不及，全被毒暈入了院，包括吳邪。幸而毒性不深，住院幾日便也好了七八成。

【同場加映】鹿晗《上海堡壘》仆直後再戰科幻劇、女友關曉彤擔正《二十不惑》、佘詩曼《燕雲台》絕美古裝造型搶戲過女主角、《盜墓筆記》重啟…按圖睇2020年暑假10部重磅陸劇▼

+ 14 + 13 + 12

更多科幻、驚悚劇評：

《闇 DARK》S3劇評：最終季謎底揭開！煲前重溫本作3條至燒腦主線

《南極兇案》劇評：極晝極夜現象誘發殺人魔性？倒序揭真相勁心寒

《咒怨之始》劇評：翻炒N次仲猛鬼！1文睇清日本怪談片靈感邊度嚟

《情罔森林》唔夠喉？園子溫加推282分鐘劇集版 R級挑戰三觀極限

但出了院，吳邪卻還是病懨懨的，高興不起來。原因？住院時，除了棺露毒氣，他還被診斷出肺部疑似嚴重纖維化。命不久矣，只剩三到六個月的時間。思慮再三，吳邪選擇了瞞著胖子，只給小哥打了個電話。出院後，吳邪整日鬱鬱寡歡。而就在這時，他早已不用的一支破手機上，收到了一條來自失蹤已久的三叔，吳三省的短訊。短訊是用密文所寫，將密文拆解後，得到了一個地點——北極閣氣象博物館，221儲物櫃。

吳邪很快反應過來，這很有可能是能夠找到三叔下落的重要線索。而隨著思慮再三，他這僅剩的三到六個月的時間也有了安排——那就是跟著線索，無論生死都要找到三叔，也算是他餘生還能為從小疼愛他的三叔做的最後一點事。

說做就做，吳邪振奮起精神，和胖子一起來到了博物館，順著三叔留下來的線索，找到了一個破舊廢棄的氣象站。氣象站的密室中，有一具死去多時的屍體，屍體身邊還放著吳三省的舊打火機。一想到這個人可能就是自己三叔，吳邪一時間慌了神。好在胖子還相對鎮靜些，從屍體身上翻找出身份證，證明了這是一個叫做楊大廣的人。

接著，兩人又從楊大廣的床下翻出了幾箱磁帶，磁帶上錄製的全是不同的各種各樣的雷聲。為了找尋接下來的線索，吳邪將這些磁帶全部聽了一遍，然而用處寥寥。他們只能再從氣象站死者楊大廣身上下手。循著這條線，二人來到了楊大廣的家鄉，一個古舊的小村落。

據留守在這裡的老人說，楊大廣家所在的那塊地方雷聲特別多。而聽過雷神講話的人，耳朵裡都會生出一種類似珍珠一樣的白色珠狀物（《重啟之極海聽雷》劇照截圖）

據留守在這裡的老人說，楊大廣家所在的那塊地方雷聲特別多。而聽過雷神講話的人，耳朵裡都會生出一種類似珍珠一樣的白色珠狀物。傳說半真半假，久而久之，人們便漸漸搬離那個地方。吳、王兩人卻急於尋找三叔的線索，不顧勸阻仍舊進到了被泥石流埋葬的楊大廣老家。

在這裡，吳邪接連發現了祠堂，和一個封在壁畫背面的密室。密室佈滿古舊的編鐘，中間還懸空掛了一隻大鐘。大鐘的正下方，是一個棺槨，裡面葬著一個有七隻耳朵的人。正當吳邪、王胖子二人感到心頭一麻的時候，詭異的聲音傳來了。那聲音叫著「吳邪，吳邪」。而當王胖子壯了膽子，從密室中沖出來一探究竟的時候，卻發現了一個戴著兜帽的人。兜帽下，是一張再熟悉不過的臉——張起靈。

故事講到這裡。客觀地說，這部劇評分還是不免有些虛高的，缺點有幾個。首先是節奏緩慢，第五集才進入正題。個別情節有些牽強，比如吳邪能在短時間內記得約幾百上千條雷聲，且能分辨出某一段聲音與當下聽到的雷聲相同。要說是編劇賦予主角的光環金手指也可以，但不免突兀。

此外，在之後的主線發展中，似曾相識的幻覺梗、定時射箭的鏡頭，還有故弄玄虛的設置，也讓人免不了有些異樣感。但是，這部劇之所以是《盜墓筆記》影視化中分數最高的一部，自然是有他的優點。

且不說演員的演技，光是對於吳邪、胖子人到中年力不從心的表現，比如翻櫃檯時的踉蹌，便足夠老粉絲鞠一把熱淚。其次，主角三人幾十年如一日的默契，也讓人仿佛回到抱著書邊打寒顫邊看的時光。

最後，劇中的道具、置景也頗有質感。皮俑、人手貝、乾屍、舊氣象站、地宮…可以想到的是，如果這部劇不爛尾，那將會是《盜墓筆記》系列再回巔峰的一個重要契機。

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】