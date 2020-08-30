有沒有想過你下身腹腫、粗短大象腿、「好生養」等問題，未必只因為肥胖，而是因為你養成了「假胯寬」？所謂假胯寬其實是指本應在盆骨兩側、臀部上方的肉，卻落到臀部下方，變相影響整體體態！但方法總比困難多，你以為天生的假胯寬是能夠改善的，一起跟瑜伽達人Coffee林芊妤學嘢啦！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

林芊妤（Coffee）表示自己都曾受假外胯（亦稱 假胯寬）問題困擾，曾以為沒有辦法改變，但憑著做運動和瑜伽，及改善生活習慣等，成功塑造現在滿意的身形！因此大家也不要放棄啊！在做運動前，不妨先了解各種導致假胯寬形成的因素👇👇👇

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謹記以上既是成因，同樣也是解決方案！另外Coffee亦有提到有些人會去「啪骨」改善假胯寬問題，她認為有機會一段時間過後便打回原型。因此最有效的方法始終是改變生活習慣，例如改善站姿和坐姿。Coffee表示自己亦有「翹腳」的壞習慣，但都會盡可能時刻提醒自己要放下來，因為治本比治標更重要啊！

另外多做運動、加強訓練筋肉同樣重要，因為當肌肉具力量支撐起身體時，便不會令脂肪集中於某一位置。Coffee建議大家可訓練6大部位，分別為背部肌肉、核心平衡力、核心肌肉力量、臀部肌肉、臗關節拉筋及腿部肌肉。簡單而殘酷的真相，就是全身都要訓練……但不要退縮！記者特地為大家從Coffee改善假胯寬的一系列運動中挑選時間最短的一套！只需5分鐘便能幫助全身消脂！👇👇👇動起來！立即點圖開始運動吧👇👇👇

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如果你認為自己可以向難度挑戰，點擊此處睇埋Coffee其他改善假胯寬的運動教學！

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