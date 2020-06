《末世列車》劇評：保留電影版神髓！看弱勢挑戰特權永遠熱血

說起韓國導演,就不得不提起他—— 奉俊昊。自2000年出道以來,作品雖寥寥可數,但每一部都堪稱經典。《上流寄生族 기생충》更是在去年戛納國際電影節上拿下主競賽單元金棕櫚大獎。而此後在2020年初的奧斯卡頒獎典禮上又接連轟出重砲,將最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳外語片四個大獎全部收入囊中,創造了韓國電影的歷史時刻。 實際上,這並非奉俊昊首次創造歷史——七年前,他就憑《末世列車 Snowpiercer》刷新了多個歷史記錄。

《末世列車》斥資400億韓元,是韓國影史上投資最大的一部電影。首日超60萬人次觀影,創下韓影最高首日票房紀錄(後被《鳴梁 명량》打破)。豆瓣標記看過人數有30多萬,IMDB上評分人數也有近30萬。在電影取得成功後,美國影視製作方積極購入版權,近日終於讓不少劇迷翹首以盼的劇集版來了。

這部劇於5月17日在TNT播出,開播的第一天,就以330萬人的收視登頂第一名,並打破了18年《沉默的天使 The Alienist》的紀錄。

如此高的人氣與雄厚的底氣,來自於其強大的陣容——執導過《英國恐怖故事 Penny Dreadful》、《黑鏡 Black mirror》等劇集的James Hawes,擔任此劇的導演。電影版《末世列車》的導演奉俊昊擔任此劇的監製,並參與劇集的改編。

不僅創作陣容強大,演員也值得一提。飾演女主角的珍妮花康納莉(Jennifer Connelly),12歲出演《義薄雲天 Once Upon a Time in America》一炮而紅,後憑藉《有你終生美麗 A Beautiful Mind》榮獲金球獎最佳女配角。如今年近五旬的她,依舊頗具個人魅力。飾演男主角的Daveed Diggs曾是一名歌手,因出演《盲點 Blindspotting》、《奇蹟男孩 Wonder》等電影而被觀眾熟知。

而劇中的故事,仍然圍繞著原作的架構展開:

在未來,全球變暖致使物種滅絕、資源短缺,由此引發了戰爭,而戰爭又加劇了變暖。科學家們為了應對這場災難,就給地球打了一針冷卻劑,卻沒想到更糟糕的事情發生了,地球開始不可逆的持續降溫,直至零下100多度...

很多人死在了這場大災難之中。這時,一個叫Mr. Wilford的超級富豪打造了一列挪亞方舟牌列車。這輛列車不僅巨大無比,有1001節車廂,在列車的內部更是具備了一套完整且獨立的生態系統。一車人,吃喝穿戴完全可以自給自足。之所以可以完成這項壯舉,是因為他們發明了一個「永動機」...也因此,方舟列車只能永遠的環繞著地球上鋪好的軌道不斷行駛。

這輛列車不僅巨大無比,有1001節車廂,在列車的內部更是具備了一套完整且獨立的生態系統。(《末世列車》劇照)

本來這輛列車,是為地球上的有錢人準備的。然而在列車開動那一天,卻發生了暴亂,一批底層窮人衝上了火車。雖然上了車,保住了性命,但由於他們是無票上車,只能生活在列車的最尾端。尾端,連列車裡設定的三等車廂都不如。生活環境上差別巨大,不僅吃不飽,更是被頂層人限制了生育權...為了表達反抗、爭取權益,一場有預謀的革命正在醞釀之中,劇版的故事也由此展開。

故事中的男主角Layton(Daveed Diggs 飾)便生活在尾端車廂裡,也是革命的主要領導者。他擁有過人的頭腦,為發起暴動制定了詳盡的規劃和策略。然而,就在他們萬事俱備,打算發動攻擊時,Layton卻被突然抓走了。

故事中的男主角Layton便生活在尾端車廂裡,也是革命的主要領導者。(《末世列車》劇照)

一時之間,車尾人心惶惶,有的人擔心他小命不保,有的人懷疑他是叛徒,要拋棄他們,自己去享受榮華富貴。離開尾廂後,Layton終於見識到了富人們的世界。

在富人區裡,平常吃喝穿戴與往日沒有什麼分別,單單水果類供給,就有一百多列車廂,想游水,還有大型的泳池。娛樂場所、總統套房,以及富人們聚會的餐廳…… 而他之所以有機會看到這些,是因為主管理員Melanie(珍妮花康納莉 飾)有求於他。

原來,在列車的三等車廂裡發生了命案。兇手將一名男子殺害、肢解,並摘除生殖器,藏屍於列車的管道裡。兩年前,三等車廂就發生過同樣的案件。當時的管理層抓到了一個嫌疑犯,並把她的身體封存在抽屜中,以此進行處罰。這次案件復發,說明當年的嫌疑犯並非真兇,兇手仍然逍遙法外。

當時的管理層抓到了一個嫌疑犯,並把她的身體封存在抽屜中,以此進行處罰。這次案件復發,說明當年的嫌疑犯並非真兇,兇手仍然逍遙法外。(《末世列車》劇照)

Layton是列車上唯一的兇殺案警探,有豐富的刑偵經驗,自然就成為了管理層破案的最大希望。作為交換,她承諾事後會任命Layton為列車警長,負責安保問題,永遠脫離車尾。但Layton心繫車尾同胞,說要改善所有窮人的生活條件,他才會答應。

雙方本來僵持不下,但Layton在見到這次兇案的報案人後,卻開始猶豫了。這是因為報案人Zarah,既是死者的女友,也是Layton的前妻。原本他們都是車尾人,但五年前Zarah因無法忍受那裡的生活,跟列車管理員做了某種交易,成為三等車廂的公民。

Layton對於背叛他的Zarah,算是愛恨交加。如果這次他不能找出真兇,那麼Zarah就會被當作兇手,冰凍起來。

報案人扎拉,既是死者的女友,也是Layton的前妻。(《末世列車》劇照)

為了舊愛,Layton只好答應下來。可就在這時候,車尾的人因為Layton的離開,陷入了重重矛盾。一個名叫Ivan的長者在生日當天自殺,將矛盾進一步激化。在Ivan死後的第二天,車尾人就發起了向車頭的進攻。經過一場激烈的打鬥,車尾人傷亡慘重,卻只攻下一節車廂。

被列車的管理層制服之後,所有車尾人都面臨被處罰的命運。Layton出面製止了這場處罰,條件則是他會幫忙破案,第一集的故事也到此結束。

截至目前,劇版《末世列車》只播出了4集。作為漫畫改編的劇集,在故事層面並未體現太多創新和突破,基本沿襲了原來的設定。作為科幻題材,在視效和動作層面,也沒有超越電影版的驚喜之處。這些都是此劇目前反響平平,甚至受到詬病的原因。

此劇目前反響平平(爛蕃茄截圖)

但客觀來說,一集劇的時長有限,不可能將所有重要內容呈現出來。至少在第一集幾十分鐘的時間裡,已經完成了對整個世界觀的鋪陳以及對劇集核心的戲劇衝突的構建。

富人車廂裡的富麗堂皇、奢靡安逸,與車尾人的食不果腹、空間擁擠形成天差地別的懸殊與對立。這種反烏托邦的末日構想,也是原著和電影的精髓所在。

另外,劇中也提到了關於「平衡論」的概念。這是電影版就出現過的概念,劇中同樣有所提及。

當Layton路經一個琳瑯滿目的蔬果車廂,他由衷地發出喟嘆:這麼多食物,你們都捨不得分享。而列車的管理員Melanie回答道:你可能會覺得這些很富足,並非如此,列車上的一切都是相互聯繫的,它的地位與價值相稱,這裡的一切都取決於他的平衡。

劇中也提到了關於“平衡論”的概念。這是電影版就出現過的概念,劇中同樣有所提及。(《末世列車》劇照)

這一理論強調:每個階層的人,都有其各自應有的位置。不可越界、維持現狀,才能使整個系統保持平衡。在劇中,「平衡論」是高高在上的管理層,維持車內秩序和穩定的官方說辭。在劇集之外,其諷刺的意味也十分明顯,呼應了原作政治諷刺的主題。

在第一集播出後,劇集的整體架構和主線已經基本舖展開來。但是在不少細節之處,仍然為觀眾留下了懸念。比如,三等車廂裡的殺人兇手到底是誰?Layton要如何再次領導大家發起暴動?以及,在第一集末尾留下的最大懸念:Melanie會是最大的BOSS Mr. Wilford嗎?這些未解開的謎題,就留待後面的劇集裡逐一揭曉了。

