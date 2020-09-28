使徒行者｜觀眾想睇悲慘結局　釘姐中槍身亡

TVB深宵劇場播出的劇集《使徒行者》到周一凌晨(29日凌晨)播出結局，雖然結局很多觀眾早已知道，但也無阻觀眾追看的心。其實當年在結局播出之前，TVB在網上有舉行投票，讓觀眾在兩個結局之中選其一，最後觀眾投票是Happy ending讓林峯（爆Seed）和佘詩曼（釘姐）在一起，而Sad Ending則是佘詩曼的角色死去，當然並沒有播出。

今晚大結局啦。（TVB截圖）

結局播出後Happy Ending觀眾們是很開心，但有部份觀眾希望能看到Sad Ending的版本播出，根據當時報道監製文偉鴻是有拍攝兩個版本準備播出，不過不知道為何只有Happy Ending，《香港01》記者特意致電編審葉天成問到這件事，他說：「我印象中好似冇拍釘姐中槍，純粹當時係想觀眾畀意見，如果釘姐死咗，大家都話唔想釘姐出事，所以最後都冇拍到呢個結局，但其實有傳過，不過我哋最後都係揀Happy Ending。」

其實《使徒行者》在結局時候，編審是想了很多個版本，「去到度Ending我哋諗咗好多個方向，有Happy Ending，Sad Ending等，但都係取捨問題，然後同監製傾拎哂意見都係Happy Ending。諗結局個位有好多唔同版本，因為團隊譬如我係想Open Ending，所以其實好多結局版本都有諗。」

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