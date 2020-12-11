男排女將︱MIRROR撐兄弟全員登場　姜濤演神秘角色要觀眾落足眼力

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ViuTV原創劇《男排女將》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集由真人真事改編，講述幾個熱愛排球的年輕人King（顧定軒飾）、魚仔（陳卓賢飾）、Bobby（盧瀚霆飾）等，因未達標而遭受摒棄，失意的他們遇上排球夢碎的前香港女子排球隊成員家瑜（鄧麗欣飾），彼此間竟然起了不可思議的化學作用，更組成球隊「力圖」。球隊揮發了青春和汗水，嘗盡身體和心靈各種創傷的考驗，在跌跌踫踫中互相砥勵。球隊之後創造出一個個小傳奇，用行動告訴大家，夢想不設上限，只要你敢想！

點擊圖輯睇各MIRROR成員登場方式！！

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《男排女將》下周將踏入結局篇，MIRROR有不少成員為撐兄弟會陸續驚喜客串演出，其中姜濤於第17、18集將現身於觀眾席，為「力圖」與「翔鷹」的對決打氣；Lokman及Stanley則在第19集登場，為「力圖」和「煌」隊賽事擔任旁述；而Anson Kong就會在最後一集出現，擔任健身教練一角；加上早前Frankie飾演家瑜的保險客人已率先登場，即是MIRROR全員12人均有在劇集出現，很是難得！

同場加映：男排女將．專訪︱MIRROR立收視公約鬥突破　AL扮Stephy未算最爆？

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