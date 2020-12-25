S.H.E聚首開Party過聖誕　Ella MV首播線上放飛機理由爆笑

時逢聖誕佳節，Ella昨晚平安夜作東，邀請好姐妹Hebe、Selina與三方親友團約20人到家中開Party，3人難得聚首，在聖誕樹前笑得燦爛、留下合影，更添聖誕溫馨氛圍，照片曝光後，粉絲暖喊：「聖誕快樂，合體最美。」

據悉，3人特別為了聚首，事先喬好檔期，就是要把年末最重要的時刻留給彼此，牽頭人Ella事前也先公告不玩交換禮物、也不要送勁寶禮物，只要人來大家都開心；Ella準備滿桌佳餚招待，大家也從晚餐一路開Party慶祝到午夜時刻。

有趣的是，Ella新單曲《A CA ELLA》MV恰好也訂在午夜12時準時上線，她原本與粉絲相約一同看首播、線上留言互動，沒想到在首播前3分鐘，於社群自招不勝酒力，PO自首：「主辦方已醉，無法PO文。」要粉絲們先留言，明天酒醒再一一觀看與回覆，笑翻粉絲。

不同於Hebe與Selina在社群感性告白姐妹情「聖誕節我只想要妳」，主辦方Ella不但不供照，還被出賣跳扭扭舞祝賀佳節快樂的搞笑影片，讓粉絲又好笑又感動表示「最棒的聖誕禮物。」

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