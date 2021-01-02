荷里活4大Chris邊個最勁？美隊露雀雷神爆肌　嚇到基斯派恩想改名

提起荷李活的「Chris」，腦中馬上會浮現四位在Marvel和DC超級英雄電影中現身的男星：「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）和《神奇女俠》（Wonder Woman）基斯派恩（Chris Pine）。

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近日，基斯派恩因新片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）上映接受訪問，聊起多年來網友熱衷話題「哪位Chris是最棒的Chris」時，坦言自己是最弱的，更玩笑說著「想改名」！

基斯派恩在《Stir Crazy》的訪問時說道：「我現在覺得自己是裡面最弱的那個，所以我得盡我所能……都怪那些該死的Chrises太厲害了，我得改名字，不然就要努力到能對得起這個名字。」

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或許基斯派恩自認是「四大Chris」中最弱的，但事實上從2003年出道後，不少電影都能看到他的多變身影，在《星空奇遇記》（Star Trek）、《驚天諜變：魅影特攻》（Jack Ryan: Shadow Recruit）飾演英雄，也曾在《呢班波士仲抵死！》（Horrible Bosses 2）中討戰反派角色。

2019 年和《神奇女俠》導演Patty Jenkins再合作，主演迷你劇《I Am the Night》，重現1947年荷李活著名謀殺案「黑色大理花懸案」。而在私人生活方面，自2018年被拍到與新版《盜墓迷城》（The Mummy）、《浴血黑幫》（Peaky Blinders）女星Annabelle Wallis約會情景後，至今穩定交往中，多次被直擊出外約會恩愛的模樣。

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