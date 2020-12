Marvel推非傳統主流情節星爵變雙性戀？　「是時候該接受事實了」

日前Marvel公開MCU最新陣容以及第四階段部分時間表,不過備受關注的《銀河守護隊3》仍未有上映日子,但近日就有爆炸性消息傳出!

有指Marvel角色星爵將會變成雙性戀。(電影劇照)

作為Marvel超級英雄一員的「星爵」(Star-Loard)在大戰中犯錯被大罵後,再度成為粉絲近日熱話,事關在漫畫《Guardians of the Galaxy》第9集中,講到星爵在逃亡時去到Morinus星球,遇上一男一女的綠色外星人Aradia和Mors,兩人向他展示了他們種族對性向的開放度,後來又再出現三人一起共浴的畫面,Peter講到:「已經過了10年了,該是接受這事實的時候了,Morinus是我的家,謝謝你們接受我。」男性角色回應:「你重生了以及準備好向我們學習(You’re newborn and ready to learn our way)。」有指該集直接宣報「星爵」為雙性戀,加入Marvel的LGBTQ的行列.

《銀河守護隊3》會交代嘉魔娜與星爵的關係嗎?(《銀河守護隊》劇照)

雖然Marvel總裁Kevin Feige曾提及在接下來的電影中,將會推出更多非傳統主流的情節,如加入更多黑人、女性角色及跨性別者等等,事實上在戲中星爵(基斯柏特 飾)十分喜歡嘉魔娜(素兒莎丹娜 飾),而且Marvel的電影情節很多時候都不一定會跟照漫畫情節走,所以即使星爵在漫畫裡的變為雙性戀亦未必會影響到他在戲中的性向,他跟嘉魔娜仍有機會修成正果。

