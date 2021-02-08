李施嬅初入行與鄧健泓拍拖五年　好姊妹胡杏兒老公都是她前度？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-08 20:32

李施嬅（Selena）去年憑《金宵大廈》奪「最受歡迎女角色」後旺埋桃花，今日（8日）她在Instagram公開戴巨鑽的照片兼宣布閃嫁圈外男友，事業愛情美滿備受眾人祝福。現年39歲的Selena在找到Mr. Right之前經歷過幾段戀愛，其中最令人留下深刻印象的是她未成名前仍叫「李詩韻」時與鄧健泓的一段五年情，但竟然連好姊妹胡杏兒的老公李乘德曾是Selena的前男友！

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

李施嬅成為第三位「胡說八道會」人妻成員。（Instagram：@selenaleelalee）

Selena初出道時於2005年拍劇集《老婆大人》時與鄧健泓結緣拍拖，雙方於2010年分手結束五年情後，Selena就沒有再與圈內人拍過拖，她分手約一年後遇上開夜場生意的年輕才俊李乘德（Philip）拍拖，然而戀情維持一年就結束，不過之後兩人並沒有因此斷絕聯絡，皆因李乘德在兩人分手後認識了Selena的好姊妹胡杏兒，拍拖三個月就結婚，Selena不但在婚禮做杏兒姊妹，更做埋兩人兒子的契媽！

Selena初出道時於2005年拍劇集《老婆大人》時與鄧健泓結緣拍拖，並於2010年分手。（網上圖片）

李乘德認識胡杏兒之前，曾經與李施嬅拍拖一年。（Instagram：@myoliemyolie）

Selena做埋杏兒囝囝的契媽。（Instagram：@selenaleelalee）

李施嬅非常愛錫胡杏兒和李乘德的兒子。（Instagram：@selenaleelalee）

兩段情結束後，Selena之後的緋聞對象都非富則貴，包括仁濟主席吳守基、澳門威尼斯人高層Reggie Martin、名錶代理商忠信錶行億萬太子爺林嘉誠、大狀清洪契仔巫翊鳴和周潤發健身教練Anson等等，其中她和投資公司董事總經理潘樹維曾經一齊同居兼視對方為結婚對象，她經常陪住男友周圍去兼開男友公司名下的車出入，可惜最後無疾而終。

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