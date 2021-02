39歲李施嬅手戴巨鑽拖實另一半宣布婚訊：感到非常幸福

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-02-08 15:31

恭喜恭喜,正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》(血與水)第3季嘅李施嬅Selena ,2月8日中午於IG上載一張同男子手拖手,左手無名指手戴巨鑽戒指嘅相,留言話:「I Said Yes.」

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。(IG:@selenaleelalee)

Selena上載兩張相,:「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試🎤,也有甜蜜的新嘗試。Good night .Year of the Ox.New and exciting beginnings.」最重要係Hashtag「#感恩 #blessings #ISaidYES」短短三十分鐘已經超過萬人畀like向佢送上祝福。

李施嬅回覆《香港01》話:「其實我哋認識好幾年了,大家一齊好開心,也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子未定,可能要等疫情過後先。他是圈外人,感激大家給我們一些空間。到時再有消息再同大家分享。收到大家的祝福,也感到非常幸福。多謝大家關心。」

佢嘅好姐妹胡杏兒表示:「我哋都知道左一段時間啦,好戥佢地開心,好期待佢哋嘅婚禮!」

+ 17 + 17 + 17

李施嬅訂婚|「胡說八道會」再添一人妻 黃智雯有機接捧做第四?