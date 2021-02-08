39歲李施嬅手戴巨鑽拖實另一半宣布婚訊：感到非常幸福

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-08 15:31

恭喜恭喜，正身在加拿大拍攝劇集《Blood and Water》（血與水）第3季嘅李施嬅Selena ，2月8日中午於IG上載一張同男子手拖手，左手無名指手戴巨鑽戒指嘅相，留言話：「I Said Yes.」

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

Selena上載兩張相，：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試🎤，也有甜蜜的新嘗試。Good night .Year of the Ox.New and exciting beginnings.」最重要係Hashtag「#感恩 #blessings #ISaidYES」短短三十分鐘已經超過萬人畀like向佢送上祝福。

李施嬅回覆《香港01》話：「其實我哋認識好幾年了，大家一齊好開心，也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子未定，可能要等疫情過後先。他是圈外人，感激大家給我們一些空間。到時再有消息再同大家分享。收到大家的祝福，也感到非常幸福。多謝大家關心。」

佢嘅好姐妹胡杏兒表示：「我哋都知道左一段時間啦，好戥佢地開心，好期待佢哋嘅婚禮！」

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