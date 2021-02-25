撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

NETFLIX經常上架多套日本動畫電影，不過並非每部作品都在首頁呈現，即使是分類選單都未必顯示！《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區的NETFLIX影片庫，找出54套日本動畫的電影、劇場版、吉卜力作品，並定期更新清單，方便大家煲動畫！

相信好多動漫迷都對於劇場版情有獨鍾，有時候特別看日本的動畫電影或是吉卜力電影，短短時間就滿足內心的興奮！以下就有54套動畫電影都在NETFLIX上架，大家可以直接輸入戲名，即時觀看。

👇🏻👇🏻👇🏻人氣日本動畫電影、劇場版（2月更新）【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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吉卜力電影陪伴我們長大，雖然並非每一套都是宮崎駿的作品，不過大多數都是讓人深刻印象的作品，當中更有不同暗喻要看幾次先會明白。如果兒時看不懂吉卜力的電影，現在可以在NETFLIX上看多幾次，領悟箇中深層意思。

👇🏻👇🏻👇🏻吉卜力工作室出品【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

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以上只是部分內容！請觀看完整全文：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

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【5大必裝Chrome插件】

其實Chrome 瀏覽器上有好多插件，只要安裝後，就可以調校畫面光暗和色彩，更可以根據評分找出高質電影，新增其他語言字幕等等功能，大大提升觀賞Netflix 影片的體驗！

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