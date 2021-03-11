王君馨超性感MV幕後花絮流出　同林德信道歉：咁就攞咗你第一次

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-11 13:15

王君馨（Grace）去年以「G.Racie」身份轉戰歌壇成績不俗，早前與林德信（Alex）在新歌《尖叫》的MV一段大尺度性感床戲看到觀眾鼻血直流成為話題，連她的好友鍾嘉欣、蔡思貝、陳靜及衛蘭等人都紛紛尖叫兼用手掩面，睇到嘩嘩聲！Grace昨日（10日）在YouTube公開當日拍MV的幕後花絮，表示自己因為第一次兼任導演和監製，拍完15個小時MV後才發現原來有很多事情要兼顧確實不簡單。

王君馨在新歌《尖叫》MV中以超性感內衣示人，並與林德信挑戰大尺度性感床戲，看到觀眾鼻血直流成為話題。（影片截圖）

王君馨首次擔任導演和監製。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

Grace和Alex在MV中扮演一對新婚夫婦並要拍攝多場親密戲份，兩人拍攝前都深感緊張。正式埋位時Grace為Alex戴上價值60蚊的道具婚戒，然後問Alex：「啊不好意思，你之前有沒有戴過結婚戒指？（Oh sorry, have you ever worn a ring before?） 」Alex害羞臉紅擰頭說沒有，Grace馬上為他扇風安慰他不要緊，然後影片馬上彈出「Opps Sorry~咁就攞咗你嘅第一次...」Grace似乎對此感到好自豪。

埋位時王君馨為林德信戴上價值60蚊的道具婚戒。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

原來林德信沒有戴過婚戒。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

Grace和Alex一roll機就好投入。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

MV由中午拍到翌日凌晨，Grace馬不停蹄化妝、換衫、拍攝、跳舞，更要做導演和監製的角色令她壓力爆煲，最後超時兩小時還欠一幕泳池戲份，令Grace感到非常焦躁眉頭緊皺險暴走：「爭幾多？（你畀10分鐘我！）冇十分鐘，而家搭七喇，我哋25分鐘內一定要走啦！我唔理個光靚唔靚都好，我都要拍喇！因為我畀人告喇！」最後負傷上陣的她只用了20分鐘就完成泳池的拍攝，敬業的一面獲網民讚賞。

最後超時兩小時還欠一幕泳池戲份，令Grace感到非常焦躁眉頭緊皺。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

Grace當時應該非常不安。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

最後負傷上陣的她只用了20分鐘就完成泳池的拍攝。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

非常敬業！（YouTube：Grace Wong Official Channel）

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