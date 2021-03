王君馨超性感MV幕後花絮流出　同林德信道歉：咁就攞咗你第一次

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-03-11 13:15

王君馨(Grace)去年以「G.Racie」身份轉戰歌壇成績不俗,早前與林德信(Alex)在新歌《尖叫》的MV一段大尺度性感床戲看到觀眾鼻血直流成為話題,連她的好友鍾嘉欣、蔡思貝、陳靜及衛蘭等人都紛紛尖叫兼用手掩面,睇到嘩嘩聲!Grace昨日(10日)在YouTube公開當日拍MV的幕後花絮,表示自己因為第一次兼任導演和監製,拍完15個小時MV後才發現原來有很多事情要兼顧確實不簡單。

王君馨在新歌《尖叫》MV中以超性感內衣示人,並與林德信挑戰大尺度性感床戲,看到觀眾鼻血直流成為話題。(影片截圖)

王君馨首次擔任導演和監製。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

Grace和Alex在MV中扮演一對新婚夫婦並要拍攝多場親密戲份,兩人拍攝前都深感緊張。正式埋位時Grace為Alex戴上價值60蚊的道具婚戒,然後問Alex:「啊不好意思,你之前有沒有戴過結婚戒指?(Oh sorry, have you ever worn a ring before?) 」Alex害羞臉紅擰頭說沒有,Grace馬上為他扇風安慰他不要緊,然後影片馬上彈出「Opps Sorry~咁就攞咗你嘅第一次...」Grace似乎對此感到好自豪。

埋位時王君馨為林德信戴上價值60蚊的道具婚戒。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

原來林德信沒有戴過婚戒。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

Grace和Alex一roll機就好投入。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

MV由中午拍到翌日凌晨,Grace馬不停蹄化妝、換衫、拍攝、跳舞,更要做導演和監製的角色令她壓力爆煲,最後超時兩小時還欠一幕泳池戲份,令Grace感到非常焦躁眉頭緊皺險暴走:「爭幾多?(你畀10分鐘我!)冇十分鐘,而家搭七喇,我哋25分鐘內一定要走啦!我唔理個光靚唔靚都好,我都要拍喇!因為我畀人告喇!」最後負傷上陣的她只用了20分鐘就完成泳池的拍攝,敬業的一面獲網民讚賞。

最後超時兩小時還欠一幕泳池戲份,令Grace感到非常焦躁眉頭緊皺。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

Grace當時應該非常不安。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

最後負傷上陣的她只用了20分鐘就完成泳池的拍攝。(YouTube:Grace Wong Official Channel)

非常敬業!(YouTube:Grace Wong Official Channel)

點擊觀看王君馨的MV幕後花絮:

+ 25 + 25 + 25

點擊重溫王君馨在MV的性感演出: