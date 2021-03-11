洪卓立曬中學照白背心超大頭勁MK　網民驚呼14年零走樣：噚日影?

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-11 18:00

洪卓立（Ken）於2006年參加《英皇新秀歌唱大賽》奪亞軍後，翌年推出首張大碟《愛·無膽》正式歌手出道，原來至今已經出道踏入第14個年頭，但多年來臉蛋依然保持童顏，難以相信他剛剛過完34歲生日。他為了拍即將推出的新歌《你那邊好嗎》而蒐集同事、導演和工作人員的兒時照片，日前他更在Instagram公開幾張自己中學時期的MK舊照，靚仔樣竟然能保持20年不變！

（陳順禎 攝）

洪卓立在Instagram上載一張穿着白色背心低頭聽住歌做功課的照片，並笑言：「中學時期有陣子潮流興....扮被人影....」他更特意加了「#消失了的骨膠原」的hashtag，幽默感十足。之後他再加碼公開第二張舊相，相中的洪卓立終於肯正面出鏡露出青澀表情，白白淨的皮膚更是尤其搶眼。

洪卓立上載自己的中學時期MK照。（Instagram：@hungcl）

洪卓立再公開一張正面舊照。（Instagram：@hungcl）

網民見到洪卓立的舊照後簡直不能相信自己的眼睛，慨歎：「噚日影架喳嘛！」好友何浩文更激動留言：「痴線你個樣唔老嘅！」難怪今年洪卓立生日時都自稱「18歲生日」，因為不知道他年齡的人確實會信以為真。

洪卓立真係唔識老！（Instagram：@hungcl）

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