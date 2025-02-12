楊冪淪年度最失望演員多部作品遭負評　慶餘年的他獲封年度演員

中國大陸頂流女星楊冪自童星出道，隨後在周星馳主演電影《武狀元蘇乞兒》中首度露臉，接著長大後又接連在電視劇《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》、電影《小時代》系列中有不俗表現。楊冪可說是收視率保證，可是近幾年似乎星途碰壁，日前「2024豆瓣視組年終大賞」被評為「年度最失望演員」，主演電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》也被選為「年度扑街（仆街）製作」。



楊冪電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》被選為「年度扑街（仆街）製作」。（豆瓣收視率研究中心）

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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自漫畫《狐妖小紅娘》，雖在「2024愛奇藝尖叫之夜」獲得年度優秀劇集的獎項，但豆瓣評分僅拿下5.3分，不少人認為劇情無聊，且整體故事缺乏連貫性和吸引力，角色演繹台詞時更是顯得生硬。還有人認為該劇的音效、剪輯、特效等處理粗糙，讓觀眾看了都不禁出戲，即使有楊冪、龔俊、魏哲鳴等人氣演員參演，也難以拯救低迷收視，被選為「年度扑街（仆街）製作」。

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另外楊冪在2024年主演的電視劇《哈爾濱一九四四》在豆瓣評分勉強及格，但演技不精仍遭網友們詬病。電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，評分跌到4.8分，據統計電影5月1日上映首日票房達人民幣1820萬元，但次日驟降至944萬元，並在6日因票房不佳撤檔，累計票房僅5232萬元，在五一檔新片票房排名第6。由於2024的3部新片都沒能拿到亮眼成績，也讓楊冪頂流光環失色，淪為「年度最失望演員」。

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從豆瓣公布的名單中，憑藉《慶餘年》系列走紅的男星張若昀，拿下「年度演員」殊榮，劇中飾演角色范閑也同樣取得「年度角色」佳績，除此之外《慶餘年第二季》（慶餘年2）還被選為年度最佳劇集，獎項拿好拿滿。

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與《狐妖小紅娘月紅篇》同期播放的《墨雨雲間》由吳謹言、王星越領銜主演。最初戲劇不被看好，但隨著劇情發展，吳謹言逆襲復仇，加上節奏恰到好處，成功收穫觀眾大推爽劇，晉升「年度黑馬」，男主角王星越更因此一炮而紅。

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