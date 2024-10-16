春花焰｜12大劇情演員懶人包　吳謹言劉學義激吻「性張力爆棚」

劉學義、吳謹言、畢雯珺、趙小棠、陳楚河主演的陸劇《春花焰》，原名《春花厭》，總共32集，10月14日開播，網友：「劉學義好帥」、「吳謹言果然適合復仇賽道」、「劇情節奏超快」，預告一場浴池吻戲性張力十足，爆米花小姐特別整理「陸劇《春花焰》12大劇情演員」！



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陸劇《春花焰》劇情線上看1.復仇愛情

改編自黑顏同名小說，以青州大火為背景，當年那場火燒死了青州十萬亡魂和大炎三皇子「慕容璟和」的一雙腿，炎帝把他丟到荊北十年，景王主動請旨迎親，要讓整個昭京都知道「百鬼主帥」回來了，哪怕是賠上性命，也要讓青州真相大白。在和親過程結識想殺慕容璟和的青州遺孤「眉林」，兩人不惜以命破局，攜手回京重查青州舊案，進而展開的復仇愛情古裝故事！



陸劇《春花焰》劇情線上看2.青州大火案

「一隻烏鴉坐枯木，二更寒月照腐骨，三軍入城伴火燭，四顧山河皆焦土，瘸子人五人六引前路，百姓七上八下左右顧，青冤九重天上不做主，招來十萬亡魂斬人屠。」一首歌謠訴說青州大火案，「大炎」和「西焉」交戰多年，昭明十四年，威北軍奪回大炎失地青州後，卻下令縱火屠城！



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陸劇《春花焰》劇情線上看3.暗廠主人×暗廠死士

慕容璟和謀劃十年，私下建立暗廠調查和搜集「青州縱火真兇」，為揭露真相而實施「墨脈計畫」，復仇之人猶如屠刀懸頸，他需要一把鋒利的刀，眉林就是他布下的死棋，中墨脈之毒的只有她，景王殿下倚仗的就是死士眉林對人屠的恨意，他培養殺手刺殺自己，因為御前刺殺死路一條，只有青州遺孤才有與自己同歸於盡的決心。



陸劇《春花焰》劇情線上看4.劉學義

劉學義飾演慕容璟和，大炎三黃子，景王殿下，威北將軍，被稱為「人屠將軍」，人人都當他是瘋子，昔日征討西焉，嗜血又殘暴，聽說他的床枕都是戰俘屍骨做的，青州大火之後不僅成為瘸子，還來不及見母后最後一面。在荊北十年間都過著淫靡頹廢日子，不問政事的他卻自請做迎親使，一眼看中和親美人「眉林」，發現她就是當年的小乞丐，回京就是為了查清青州舊案！



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陸劇《春花焰》劇情線上看5.吳謹言

吳謹言飾演眉林，青州遺孤，十年前一場火帶走父親和母親，也燒死青州眉林，誓死要威北軍慕容璟和血債血償。進入暗廠受訓多年成為死士，是個訓練有素的殺手，被種下墨脈之毒，只要完成「刺殺大炎三黃子」的任務才能換取解藥，為此混入西焉和親團，和親大宴是她唯一的機會，發現慕容璟和並不是當年真兇，和景王合作翻查舊案，為青州報仇，成為他手中最鋒利的刀！



陸劇《春花焰》劇情線上看6.畢雯珺

畢雯珺飾演越秦，西焉皇子，子顧哥哥，在戰亂時曾受眉林幫助而愛慕她，兩人以「青州結」為信物相認。西焉戰敗後，為了母妃和妹妹自願請纓到大炎當質子，獲得大炎皇帝的賞識且習得治國之道，和親大宴結束之後就回西焉，意識到只有手握實權才能守護身邊人，為了幫眉林，以深入局費盡心思成為西焉少君，只想要她好好活著，喜歡叫妹妹「哭鼻子小仙」！



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陸劇《春花焰》劇情線上看7.趙小棠

趙小棠飾演殷落梅，大炎第一女將軍，出身世代忠良之家，保護皇子是她的職責，捨身忘死征戰沙場，就是為了擺脫女人被困於后宅的命運。和慕容兄弟是青梅竹馬，慕容玄烈暗戀她，但在她眼中只有慕容璟和，作為殷家的女兒沒有選擇，如果她願意，將會是大炎第一個領兵上陣的太子妃，慕容玄烈算計所有一切，唯獨未算計過她！



陸劇《春花焰》劇情線上看8.陳楚河

陳楚河飾演慕容玄烈，庶出大炎太子，以謙卑賢德示人，明明論文論武都不輸給嫡子慕容璟和，但父皇卻偏心三弟，害怕太子之位被搶走的他，以十萬百姓性命為代價，設計當年青州縱火一案，構陷慕容璟和。害怕景王回昭京重查舊案，派探子到他身邊，東宮之位不可能輪到屠殺百姓的人屠皇子，認為大炎的儲君只能有他一個，但禍及百姓之人、殘害手足之人，不配為君！



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陸劇《春花焰》劇情線上看9.黃日瑩

黃日瑩飾演子顧，西焉公主，越秦妹妹，生性天真聰慧，自由且不受拘束，非常認床，從小到大做什麼、不做什麼都是父君安排，西焉王提議用她和百名美人和親，以此換萬名戰俘歸焉。越秦入炎為質，認為世界上再也沒有人像阿兄一樣好對她好，和親路上有眉林相伴，與他成為好友，被冊封為「炎朝焉妃」，不丟赤子之心，成為獨當一面的上位者！



陸劇《春花焰》劇情線上看10.配角群

《三生三世十里桃花》蔣愷飾演「炎帝」、《點燃我溫暖妳》徐潔兒飾演「殷貴妃」、《長相思》楊明娜飾演「德嘉皇后」、《卿卿日常》侯長榮飾演「西焉王」、《一見傾心》邵偉桐飾演慕容璟和手下「清宴」、《我的奇妙室友》徐浩飾演越秦侍從「書墨」、《流光引》駱詩琪飾演「阿伽」、《溫德瑞拉日記》王千果飾演「阿伊」、《尚食》洪劍濤飾演眉林父親「眉大山」！



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陸劇《春花焰》劇情線上看11.浴池吻戲

第一集就上演「浴池吻戲」！！！「眉林不只想做奉藥婢，眉林只想要王爺」、「勞你做本王的奉藥婢，委屈你了。美人自薦枕蓆，本王樂意之至，美人大膽示愛，到底是想得到什麼，若是想要本王的命，本王可給不起」、「本王可以在這裡要了你，當然也可以在這裡殺了你，所以最好不要激怒一個瘋子」，劉學義詮釋的王爺又美又瘋，性張力直接拉到最滿！



陸劇《春花焰》劇情線上看12.原聲帶

張靚穎主題曲〈春花厭〉、劉宇寧帶來〈不敢逢春〉、希林娜依·高〈焰〉、林凡＆韋禮安〈有憾〉、等什麼君〈飛花入夢〉，劉學義獻唱〈絕念〉！



陸劇《春花焰》總共32集，10月14日起「優酷」開播！

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