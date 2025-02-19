2025年Q1陸劇推薦　Angelababy《相思令﻿》撼盧昱曉《五福臨門》

不讓韓劇專美於前，不少爆款陸劇如雨後春筍般湧出，無論仙俠劇、奇幻劇，還是虐戀劇、古裝輕喜劇，多元題材類型可謂百花齊放，讓人忍不住一部接一部，追到沒日沒夜。



延續去年底壓軸大劇《永夜星河》、《珠簾玉幕》的熱潮，陸劇在2025開春第一季也祭出多部強檔好片，像是《千朵桃花一世開》、《五福臨門》、《相思令》等，在《網路溫度計DailyView》的陸劇口碑排行榜中，這幾部也分別名列月榜第六名、第七名、第八名，甫上架沒多久就以黑馬之姿直衝排行榜前十名。還在鬧劇荒的你，趕快照著這份榜單追起來吧！

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#《五福臨門》

新生代男神王星越去年和吳謹言搭檔演出《墨雨雲間》爆紅後，今年與盧昱曉攜手的《五福臨門》也於春節前夕上架，現正如火如荼熱播中。該片是一部以古代婚戀為題材的輕喜劇，故事時代背景設定在仁宗北宋年間，富戶酈娘子帶著五位貌美如花卻脾氣暴躁的女兒遷居汴京，除了一起經營茶樓「四福齋」，還順便物色德才兼備的好郎君，過程中可說是波折不斷、笑料百出，最終五位娘子也如願覓得良緣，譜出一段輕鬆浪漫的市井姻緣。



不過，由於該劇是屬於群像劇，因此王星越、盧昱曉在成親之後戲份就雪崩式銳減，這也讓不少網友直呼：

「沒有王星越，這部劇差不多就此完結」、「王和盧根本鑲邊男、女主角」；另一派網友則表示「此劇讓人欣賞的點，服道化都很精緻，台詞難得一見地有水準」、「推進劇情的方式不老套，還不錯」



正反兩面評價在網路上掀起討論熱潮。

《五福臨門》於春節前夕上架，現正如火如荼熱播中。（《五福臨門》劇照）

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#《相思令﻿》

Angelababy楊穎在2023年因捲入BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀風波，遭到中國官方「軟封殺」，這一年多來幾乎演藝事業完全停擺。然而，她和宋威龍所主演的《相思令》終於在今年一月中驚喜開播了，該片改編自1994年台灣作家席絹的原著小說《搶來的新娘》，故事描述焱南城邦君家長女君綺羅（楊穎 飾）在和父親一起行商過程中，被北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍 飾）劫掠，兩人各自帶著不同的目的北上，而在歷經許多風波和共患難後，他們逐漸卸下心防，最後互生情愫彼此相愛。

網友表示：

「看到改編席娟真的算是時代的眼淚」、「我覺得還可以啊 看的蠻順 是劇荒好幫手」、「必須說，看了第一集，宋威龍的北國風裝扮帥出新高度。」



Angelababy和宋威龍所主演的《相思令》終於在今年一月中驚喜開播。（《相思令》劇照）

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#《千朵桃花一世開》

仙俠巨作《千朵桃花一世開》改編自火星女頻的同名小說，由CP感十足的張彬彬和孫珍妮聯手主演，該片在優酷的預約量甚至已突破391萬，堪稱2025年開春陸劇最強黑馬。故事講述人皇昭明（張彬彬 飾）為保護百姓而選擇犧牲自己，在昭明隕落後，他的愛人混沌珠（孫珍妮 飾）拚命救下他的一縷魂魄，並設下了萬世輪迴的宿命，其後展開一段穿越時空、糾纏三生三世的愛情故事。除了劇情引人入勝外，孫珍妮在劇中的表現也讓網友眼睛為之一亮，紛紛大讚：

「看孫珍妮靈活演出挑逗彬彬是真的畫面都滿好看的」、「真的要誇一下孫珍妮的微表情和眼神 很靈動」、「孫表現得超乎我想像，原本沒怎麼期待，狀態真好啊。」



仙俠巨作《千朵桃花一世開》改編自火星女頻的同名小說，由CP感十足的張彬彬和孫珍妮聯手主演。（《千朵桃花一世開》劇照）

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