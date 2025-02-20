陳曉與陳妍希離婚前「喝到爛醉畫面瘋傳」難以走路需友人攙扶
撰文：聯合新聞網
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陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。日前兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。
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最早爆料2人婚變的大陸網紅狗仔「推理君江小宴」則強調自己「從不放沒把握的瓜」。江小宴更加碼爆料，陳曉在離婚前喝得爛醉如泥，一度需要兩個人攙扶才可以勉強行走，看起來離婚還是嚴重影響他的心情。
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兩人離婚消息一出，各種傳聞爆炸，尤其是兩人離婚後的財產分配，更是成為焦點，婚後所得應當歸夫妻共同所有，原則上8年婚姻期間的所得應當平均分配，又或是兩人為何遲遲才公布離婚消息，恐怕也是卡在財產分配。
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