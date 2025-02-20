陳曉與陳妍希離婚前「喝到爛醉畫面瘋傳」難以走路需友人攙扶

陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。日前兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。



陳曉（中）喝醉需要兩個人攙扶。（微博＠推理君江小宴）

【圖輯】點圖放大看更多陳妍希陳曉昔日合照👇👇👇

+ 15

最早爆料2人婚變的大陸網紅狗仔「推理君江小宴」則強調自己「從不放沒把握的瓜」。江小宴更加碼爆料，陳曉在離婚前喝得爛醉如泥，一度需要兩個人攙扶才可以勉強行走，看起來離婚還是嚴重影響他的心情。

【相關圖輯】DJ當奴秘密離婚五年冇人知 盤點圈中十個「秘離」例子個個都震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

兩人離婚消息一出，各種傳聞爆炸，尤其是兩人離婚後的財產分配，更是成為焦點，婚後所得應當歸夫妻共同所有，原則上8年婚姻期間的所得應當平均分配，又或是兩人為何遲遲才公布離婚消息，恐怕也是卡在財產分配。

【同場加映】曹格酒後爆粗狂鬧餐廳食客 盤點6位曾醉酒鬧事藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

陳妍希離婚拍板劉詩詩「一舉動」惹疑 與吳奇隆婚變傳聞再起

專訪／沈玉琳至今堅持「分手擂台」都是真的 曝當年停播全因這件事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】