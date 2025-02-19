陳妍希陳曉離婚｜傳財產分配成「瞞分」原因 贍養費至少達這數字
撰文：聯合新聞網
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陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。昨天兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。
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兩人離婚消息一出，各種傳聞曝光，尤其是兩人離婚後的財產分配，更是成為焦點，婚後所得應當歸夫妻共同所有，原則上8年婚姻期間的所得應當平均分配，又或是兩人為何遲遲才公布離婚消息，恐怕也是卡在財產分配。
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根據業界人士透露，陳曉在2017年接拍《那年花開月正圓》時，片酬就已經高達3000萬人民幣，平均一集酬勞約40萬人民幣，之後陳曉戲約更是不斷，出演的電視劇加起來多達693集，光是電視劇的片酬收入就高達2.77億人民幣，這還不包括代言、音樂和綜藝等其他收入，但還要支付工作室、員工等薪資。
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外界預估，陳曉個人的積蓄保守估計至少有2億人民幣，在離婚後，陳曉若會支付陳妍希一定數額的贍養費，陳妍希至少分走1億人民幣，也或許會給她更多，畢竟她依舊是孩子的媽。
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