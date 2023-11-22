焦慮症｜周渝民和人距離太近就不自在　幽閉恐懼症不一定要治療？

42歲台灣男星周渝民（仔仔）最近推出新戲，他接受專訪時透露自己有幽閉恐懼症，和人的距離太近就會不自在，所以化妝時只能緊閉眼睛、聽音樂。醫師表示，幽閉恐懼症和社交焦慮，都是屬於畏懼症範疇，可以不用治療，如果有必要，可以吃救急藥物降血壓和心跳，減輕緊張感。



周渝民有幽閉恐懼症 和人距離太近不自在

周渝民在新戲《車頂上的玄天上帝》一人分飾兩角，有很多需要畫老妝的鏡頭。他表示，每次都要花3.5小時去做老妝，但他從出道至今都有幽閉恐懼症，和人的距離太近就會不自在、有壓迫感，所以為了化妝只能閉著眼睛2小時。而且因為他會恐慌、害怕、失去掌控力，一定要聽到聲音，如果沒有聲音就會掉入恐懼的框框，所以都要戴耳機聽音樂或節目。而他也自認皮膚不佳，工作時很容易忙到內分泌失調，30歲以前還會滿臉爆痘，就像長膿瘡，後來就留下疤痕。

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社交焦慮、幽閉恐懼都算畏懼症

台北市立聯合醫院松德院區精神科主治醫師鄭勝允表示，害怕和人接觸、害怕與人距離太近，比較像是「社交焦慮」，這種人個性比較害羞、內向，不擅長與人溝通、怕出洋相、怕與人接觸、會擔心別人的反應；而俗稱的幽閉恐懼症則是「懼曠症」，不只有害怕空曠，還會表現出怕搭電梯、地鐵、高鐵、飛機等密閉的交通工具，也會怕人多的演唱會和活動，背後核心其實是擔心萬一出事逃不出去，所以在人群中會感到害怕。而這兩種疾病都是屬於畏懼症，治療方法也大同小異。

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畏懼症不一定需要治療 可吃救急藥物

鄭勝允強調，其實畏懼症不一定需要治療，不愛社交就別社交，怕搭飛機也可以不出國。若萬不得已非得治療，救急時可以服用救急藥物來降血壓和心跳，減輕緊張、手抖。一般治療則是服用抗抑鬱劑減輕焦慮，同時搭配認知行為治療，練習放鬆技巧，有些人可以做到公私切換，工作上若需要表演、面對人群，可以表現得很好，但私下內向、靦腆、不擅社交的本質還是沒變。

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