死者全身瘀青亡！藝人李威捲入殺人命案　驚揭一陸劇雙主角都出事

44歲台灣藝人李威捲入台北市精舍命案，4度遭檢警傳喚，近日因關鍵音檔曝光，被發現疑似當「軍師」指導共犯串供轉列被告，24日諭令30萬元（台幣、下同）交保。由於李威曾在中國大陸發展，此消息讓大陸粉絲擔憂其作品被下架，還有眼利網民發現，他出演的一部陸劇，雙男主都出事。



有眼利網民發現，李威出演的一部陸劇，雙男主都出事。（《千金歸來》劇照）

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回顧台北市精舍殺人案，女信徒去（2024）年7月24日被發現陳屍在大安區一間精舍，疑生前遭毆打，全身瘀青身亡，百萬存款也遭盜領。吳姓女住持與2名信徒涉重嫌，涉犯殺人罪遭收押。檢警近日疑似查扣一個秘密錄音檔，發現李威夫妻命案當日在現場，甚至疑似擔任軍師角色，涉嫌教唆凌虐致死的共犯如何因應檢警查緝，被認定為「傷害致死共犯」因而轉被告，和妻子分別以30萬、15萬交保。

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消息傳出後，中國網民相當震驚，不解為何要加入疑似邪教的組織，還涉入殺人案，猜測他出演過的電視劇如《放羊的星星》、《海派甜心》、《千金歸來》等恐遭下架，紛紛表示：

「太震驚了，根本看不出來是這樣的人啊」、「他參演的偶像劇還挺多」、「我的天，知人知面不知心」、「不敢相信應該把演員和作品切割，我們不追星那個演員就好了，為什麼每次作品要被下架，唉」。



李易峰2022年涉嫖娼被全面封殺，形象與事業全毀。（微博@壹峰信）

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網民更發現李威與中國「頂流男神」李易峰曾擔任電視劇《千金歸來》的雙男主角，先是李易峰2022年涉嫖娼被全面封殺，形象與事業全毀，如今李威也出事，讓網民驚呼：

「《千金歸來》兩男主角都沒了？」



44歲台灣藝人李威捲入台北市精舍命案，4度遭檢警傳喚。（視覺中國）

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