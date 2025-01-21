吳奇隆計劃帶家人返台過年 劉詩詩未必隨行？隆媽揭二人感情現況
撰文：聯合新聞網
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吳奇隆與劉詩詩結婚滿10年，不過這期間外界不斷傳出兩人婚變的消息，近來更傳出吳奇隆已註銷名下的相關公司，被疑是在為離婚分割財產做準備。
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據「鏡週刊」報導，面對外界屢傳婚變離婚，劉詩詩的經紀公司上個月，才發出聲明指出這些都是不實且有損名譽的傳言，吳奇隆的媽媽接受「聯合報」訪問時，更是無奈表示：「唉，看了難過，他們明明好好的！」倆夫妻目前的狀況，身邊知情人士也透露：「兩人好得很！」劉詩詩正在哈爾濱拍新戲，吳奇隆則計畫要在農曆春節帶著孩子回台北，至於劉詩詩是否會隨著老公一起去台灣，還是要留在劇組拍戲，則尚未確定。
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另外關於吳奇隆退出或是註銷名下公司，公司高層就回應，公司開開關關異動很正常，而傳聞中所提到的公司有些早已註銷，時間點完全不對。
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