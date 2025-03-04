陳曉與陳妍希離婚後首露面　恢復單身後狀態極佳　網民：回春了

陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。上月18日兩人同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。



陳曉離婚後首度露面，氣色極佳。（微博圖片）

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陳曉離婚後首度露面，他3日在中國文學藝術界聯合會活動現身，他身穿一襲筆挺西裝，神采奕奕地登台致辭，狀態極佳看不出心情受到影響，還有網友認為他看起來比過去看帥更好看，直呼他「回春了」。

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「雙陳」離婚並未公開真正的離婚原因，如今大陸網路上更有傳聞，陳曉早在官宣離婚前就已經展開新戀情，對象就是人氣很旺的毛曉彤。

有傳陳曉早在官宣離婚前就已經展開新戀情，對象就是人氣很旺的毛曉彤。（微博@毛曉彤）

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