王晶揭劉德華當年拍戲遇黑社會扔汽油彈　隔日導演持開山刀開工

王晶開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」分享很多過去不為人知的八卦，這一次他分享了劉德華的往事。王晶坦言香港演藝圈早年都是被黑道把持，劉德華也曾無奈被逼著拍很多戲，被追戲追到沒時間睡覺，有次在新界拍戲時，地頭蛇竟然罔顧人命丟汽油彈警告劇組，隔天導演直接握著一把開山刀拍戲，並告訴劉德華如果發生任何事情，大家會衝出去保護他。



王晶稱劉德華當年曾無奈被逼拍了很多戲。（Youtube@王晶笑看江湖）

有次在新界拍戲時，地頭蛇竟然罔顧人命丟汽油彈。（Youtube@王晶笑看江湖）

導演在隔天帶了開山刀來保護劉德華。（Youtube@王晶笑看江湖）

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王晶直言：「劉德華拍了很多不知道什麼戲，總之是打來打去。」然後那一次拍戲的導演本身是動作明星，遇到地頭蛇要跟劇組收保護費，剛好那部戲的導演的老闆就是黑道，根本會給錢，過了一晚，地頭蛇因為收不到錢就來鬧事，跑到拍攝地點扔燃燒彈、汽油彈。

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劇組人員雖然受到驚嚇，但都表現得非常淡定，因為早就猜到會有人來鬧事，導演更在隔天帶了開山刀來保護劉德華。王晶也分享，劉德華當時被迫拍了一大堆戲，但他非常能吃苦，一天拍兩三組都可以，拍戲一組大概7小時，根本無法睡覺，只有換到他這裡時，王晶會體貼地給他睡覺時間：

「輪到我這裡才有時間睡覺會給他一到兩小時睡覺，然後盡量在5小時內拍完。」



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