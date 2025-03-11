韓國歌手輝星開唱前5天去世　曾打牛奶針浴室暈倒「身旁有針頭」

43歲南韓「情歌王子」輝星（又譯輝晟）昨（10）被發現在首爾公寓中身亡，據警方與消防局透露，他被發現時，遺體已明顯死亡一段時間，目前現場未發現外部入侵等其他犯罪嫌疑點，輝星原定15日即將在大邱與歌手KCM舉辦聯合演唱會，沒想到在上台表演前5天傳來離世消息，他2020年時因為非法使用異丙酚（俗稱牛奶針），遭到《毒品管制法》遭調查且起訴，沉寂多時後積極復出，不料再聽到消息已是死訊。



43歲南韓「情歌王子」輝星（又譯輝晟）昨（10）被發現在首爾公寓中身亡。（IG@whee_sungz）

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輝星2019年12月因多次濫用管制藥品遭逮，2020年4月更曾被民眾目擊他與藥頭在街邊交易，直接以現行犯逮捕移送，沒想到才隔1周，他被發現在浴室暈倒登上新聞版面，身旁還有針頭，再過2天又在一酒店的公廁暈倒，用藥史已不是一天兩天的事。

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2021年他被判處有期徒刑1年並緩刑2年，之後遭到電視台全面封殺，演藝事業一落千丈，後來他洗刷陰霾積極復出，下周更準備開演唱會，大眾再次聽見他的消息卻是他的死訊，令人不勝唏噓，不過他的死因是否與用藥有關，目前尚不得而知。

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