頂流女神疑戀上大18歲華為余承東　罕見高調與緋聞對像互動惹揣測

大陸一線女星「神仙姐姐」劉亦菲近日傳出談戀愛了，對象是比她年長18歲的華為董事長余承東。不過，卻有知情人士透露，這只是宣傳的手法而已。



大陸一線女星「神仙姐姐」劉亦菲近日傳出談戀愛了。（微博@劉亦菲）

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劉亦菲和余承東在微博互相關注、互相點讚，讓廣大網友覺得相當不可思議，因為劉亦菲的感情世界向來很低調，唯一承認過的戀情對象只有演員宋承憲，緋聞也屬於不沾鍋類型（意即沒有沾染壞習慣的人），所以和余承東的互動讓人想入非非，甚至一度還衝上熱搜。

劉亦菲和余承東在微博互相關注、互相點讚。（資料圖片）

余承東在38婦女節曬出一段影片，是華為的R7車款裝滿黃玫瑰，寫道：「黃玫瑰代表自由與勇敢，祝福女性朋友節日快樂。」劉亦菲點讚，馬上引起外界熱議。

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不過，也有業內人士駁斥劉亦菲和余承東戀愛中的這種說法，並解釋是因為劉亦菲即將成為華為的代言人，所以才會互相關注和點讚，只是宣傳手法而已。

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