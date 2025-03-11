劉詩詩生日獲頂流閨密獻吻 吳奇隆卻未祝賀 網民：姐夫你說話啊
撰文：聯合新聞網
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劉詩詩昨過38歲生日，好友楊冪連續第4年獻上祝福，附上親吻狀聲詞寫道：「親愛的小劉，生日快樂，健康平安順遂！阿麼阿麼阿麼！」劉詩詩也回：「謝謝親愛的小冪，想你愛你，阿麼阿麼阿麼！」劉詩詩老公吳奇隆照例無動靜。
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友誼很脆弱，但往往能被時間修復。2009年劉詩詩和楊冪合作《仙劍奇俠傳3》，之後傳出因事業競爭，連各自婚禮都未邀對方參加，不和傳言甚囂塵上。2019年雙方漸漸關係回溫，近年更多次同框互動，楊冪已是第4年為好友祝福，被形容是：
「頂峰相見的友情典範。」
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日前大陸官方要求藝人對一中問題表態，有上百位中港台、海外華語藝人轉發，網友還做了表格點名。其中兩岸夫妻中，趙又廷和高圓圓、楊丞琳未轉發，劉詩詩轉發了，但吳奇隆沒反應，於是婚變傳言又起一波。吳奇隆最新動態只透露他本月15日將參加姜育恆演唱會，對老婆生日隻字未提，網友也好笑，公開呼喊：「姐夫你說話啊。」其實他早就選擇閉嘴，婚變傳聞都不澄清了何況生日。
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