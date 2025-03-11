金馬影帝進軍大陸惹爭議　疑被資深藝人爆料「十年前就想去中國」

撰文：聯合新聞網
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吳慷仁先前大動作進軍大陸發展，引發不少爭議，近日則傳出低調返台，準備開拍曹瑞原導演新劇《我們的年代—時候》。據悉，過去吳慷仁受訪時曾公開表示台灣電視圈的困境，而2024年他到大陸發展時也受到不少人批評，資深藝人楊烈則忍不住出面爆料，暗指吳慷仁十年前就想去中國發展。

吳慷仁先前大動作進軍大陸發展，引發不少爭議。（節目截圖）
吳慷仁曾參與太陽花學運。（Facebook@吳慷仁）

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楊烈近日參加由鄭弘儀所主持的節目《話時代人物》。節目中被問起是否想到中國大陸發展？他則坦言有收到許多邀約，但他總是回答：

「不用了，我在台灣，我跟陳昇一樣，在台灣賺錢就夠了。」

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話鋒一轉，楊烈突然提到最近有許多演藝圈朋友到大陸發展，更意有所指地說：「其實不用找理由，你說什麼在台灣拍戲沒題材、沒戲可拍，台灣怎麼可能沒題材？台灣是全世界題材最多的地方...」認為台灣有相當豐富的歷史，嚴格算起來台灣是全世界題材最多的地方。他隨即表示，後來向工作人員打聽某藝人到大陸發展的消息，才發現這位藝人「不是現在才過去的，雖然是公司安排的沒錯，那全都是藉口，我不要說這種難聽的話，演藝圈的八卦很快，他十年前就一直說想去中國了」。鄭弘儀則追問這個藝人的身分，楊烈則笑說：「一個很有名的年輕人」雖然並未點名是哪位藝人，但由諸多線索來拼湊，疑似是在暗指吳慷仁。

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此外，楊烈又提到某樂團進軍大陸，「今天這種臉、明天那種臉，找很多那種無關緊要的理由」，直言若是想到大陸發展就直接表明「我就是想去」，否則就什麼話也別說，安靜地去大陸發展就好。

資深藝人楊烈則爆料，暗指吳慷仁十年前就想去中國發展。（Youtube@話時代人物）

據悉，吳慷仁2018年受訪曾表示：

「台灣的確有題材上的受限，並沒有中國豐富，像是大陸拍攝的一些戰爭片就非常棒，尤其在它的運鏡及故事上。」

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