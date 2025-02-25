「甜茶」29歲奪影帝！一番自信的得獎感言　看出他的格局養成之路

「甜茶」Timothée Chalamet（添麥菲查洛美）勇奪2025美國演員工會最佳男主角獎！他的得獎感言揭示他之所以能在一票荷里活男演員中出類拔萃的原因，也代表Timothée的爸媽一定在他成長的過程中，做對了一些事。



「甜茶」Timothée Chalamet於電影《搖滾詩人：未知的傳奇》飾演傳說歌手Bob Dylan，演繹得為妙為肖：



+ 3

在荷里活，哪一個演員沒有成名在望的野心？但卻少有人敢把企圖心掛在嘴上，就怕做不到了，會淪為公開的笑柄。

但荷里活當紅炸子雞「甜茶」Timothée Chalamet可不這麼想：他把目標大聲說出來，但同時，也腳踏實地一步一步下苦功，要實踐自己公開立下的目標。

甜茶感言：大家通常不會這麼明說，但我想公開說：我就是想成為最卓越的人之一

2月24日「甜茶」Timothée Chalamet以《搖滾詩人：未知的傳奇》成美國演員工會最年輕影帝，他的得獎感言也充滿啟發：

「我知道演藝這一行的成果認定很主觀，但我就是要追求卓越。



大家通常不會這麼明說，我想公開說我就是想成為最卓越的人之一。



因為那樣的人激勵我，就像我曾被今晚在場的卓越人物所激勵。我受過丹尼爾戴路易斯、馬龍白蘭度、維奧拉戴維斯的啟發，一如我曾被米高佐敦和菲比斯啟發，而我想要站在他們那個高度。



我對今天這個獎心懷感激，它並不代表我已經抵達那個高度，但它給了我更大的動力，是我繼續前行的燃料。非常感謝！」



相關文章：沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

「甜茶」Timothée Chalamet的格局養成之路

Timothée Chalamet的一家都大有來頭。父親馬克查洛美夏勒梅（Marc Chalamet）是一名記者，還開創過自己的通訊社，還曾在聯合國兒童基金會擔任編輯一職。

媽媽妮科爾．弗倫德（ Nicole Flender ）早年是名舞者，曾在紐約芭蕾舞團跳舞，演出過百老匯音樂劇。生兒育女之後，她也是名作家，為報紙撰寫關於她在百老匯舞團的幕後故事、還有教養相關的專欄，最後成為一名房地產經紀人。除此之外，Timothée 的舅舅是導演、爺爺是編劇作家、外公是百老匯編劇、外婆是百老匯舞者、姊姊也是演員，從小，他就在藝術氣息濃厚的家庭中長大。

甜茶與爸媽在高中畢業的合照。（Instagram）

Timothée的爸媽在他們小時候，就帶着他們看了很多不同的戲劇及音樂劇，他媽媽曾說：「我認為在紐約這長大，以及他們看過的作品，都對他們產生了影響，也告訴了他們自己是誰。」而這些藝術作品，都像是種子。「我只是播下種子，我們的生活方式的確激發他們對這一切的興趣，但我們不會干涉它們的決定，他們的生涯發展由自己決定。」

從小見多識廣，讓甜茶對成名不迷失

從小在家庭氛圍的多元文化下成長，讓Timothé有更強的社會競爭及生存力、人生厚度也更豐厚。從小在紐約看遍了許多藝術家的作品，讓他成為成為一個有包容力和見識的孩子。知道自己的不足之處，也知道自己有哪些可以自信的地方。

當Timothée 當年從小成本獨立電影《以你的名字呼喚我》、《淑女鳥》到一躍成名與知名導演如活地阿倫（Woody Allen）、魏斯安德森（Wesley Wales Anderson），後來又接演了大片《沙丘》，像是乘坐火箭一般快速的發展，如果是不那麼自信的演員，可能早已迷失了，但對Timothée來說是順理成章的事。他反而趁此吸收許多前輩的建議，讓自己成為更卓越的演員。

相關文章：孩子會否自卑懦弱全看父母！7招培養自信心 「3個字」要持續講

+ 10

想成為卓越的演員，先聽卓越前輩的建議

像是湯告魯斯就曾給他厚厚的一疊名片，有他一路受訓的合作對象，湯告魯斯附上了這幾年闖蕩荷里活的心路歷程，他說：「在以前的荷里活，演員需要接受舞蹈跟武打訓練，但今天已經不會有人要求你必須達到那個標準，因此一切取決於你自己的決定。」這是一位前輩對後輩寄與的期望與叮嚀。

連影帝李安納度狄卡比奧都千叮嚀萬囑咐這個小老弟：千萬不能吸毒、不要接演英雄片……

聽着這些前輩建議，Timothée一點也不覺得囉嗦，反而小心翼翼地珍藏並實踐着。而在Timothée爸媽的IG上，可以看到他們一家人感情非常好，陪伴着彼此一起經歷重要的時刻。這也是Timothée在五光十色的荷里活，始終能維持心靈強壯的原因。

苦練吉他口琴，演活Bob Dylan

而為了Bob Dylan這個角色，Timothée苦練口琴、吉他和模仿唱腔，親自彈唱……讓最挑剔的搖滾文青們都心服口服。

他也從飾演Bob Dylan的過程中，得到人生啟發：「Bob Dylan不會讓自己被侷限，對於如我這樣的年輕表演者深具啟發性！」

Timothée知道自己選擇的道路會決定這一路上要遇到怎麼樣的人。所以要慎重選擇道路，踏實付出，點點滴滴累積自信。讓自己變優秀，才能吸引更優秀的人。就像他的得獎感言說的，這一路上，他不斷被卓越的人啟發。假以時日，他也會成為啟發別人的人。

當Timothée能有自信喊出：「我就是想成為最卓越的人之一。」相信Timothée的爸媽一定在他成長的過程中，做對了一些事：那就是給他許多的愛與支持，還有播下種子，擴大他的見識和格局。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】



燈塔式育兒、不溫柔教養！即睇40大育兒新趨勢 把孩子養育得更好

+ 36

孩子發問盡量別「hea答」！8點常放在心 學做「不掃興」的爸媽

+ 22

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：提摩西夏勒梅勇奪美國演員工會影帝！得獎感言：「大家通常不會明說，但我想公開說，我就是想成為最卓越的人之一」看他的格局養成之路】